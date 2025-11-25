解鎖墾丁最新海景飯店！「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣限時55折開搶
記者李鴻典／台北報導
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。
「風華渡假酒店－墾丁館」客房以溫潤柔和的色調鋪陳整體空間，運用淡雅木質與暖金色元素點綴，營造低調細緻的精品質感。海景房擁有專屬陽台與大面落地窗，可飽覽一望無際的湛藍海景，享受與南國海風相伴的靜謐時光。房內配備也延續飯店追求質感舒適的理念，選用席夢思高級床墊、65吋液晶電視與BOSE聲霸音響。備品方面，提供黑沃濾掛式咖啡與國際知名TWG茶包。
易遊網獨家推出「風華渡假酒店－墾丁館」限時首賣專案，自即日起至11月28日止，全館房型祭出55折起優惠，雙人入住每晚含稅最低6,488元起，入住日自12月1日起一路開放至明年6月30日，假日入住每房加價1,200元，連假旺日則加價2,500元，除春節與清明連假外，皆可享有專案優惠。首賣專案同步加贈館內早、晚餐，能品味富含在地風味的餐飲體驗。
想要以超值價格搶先體驗新開幕酒店，除把握為期5天的首賣快閃優惠外，運用易遊網訂房折扣碼還能再省一筆，如週二限定刷滙豐銀行信用卡，APP訂房單筆滿6,000元，輸入「hsbc500」即可現折500元；週五限定折扣碼「FRIDAYS400」，APP訂房單筆滿5,000元則可再減400元；不限日期APP訂房滿3,000，輸入「ezHTL100」可立省100元。於易遊網訂房加購高鐵票可享78折起優惠，台北-左營來回車票最高可省下656元。
麗星郵輪 StarDream Cruises 在21日自高雄啟動「高雄—菲律賓」國際直航首航，成為目前全台唯一從南台灣出發，直航菲律賓佬沃、長灘島／公主港與科隆三大熱門海島的郵輪品牌。暖冬航季同步結合越南航線（峴港、下龍灣），旅客僅需六天五晚即可玩遍兩國三城。首航啟動後，麗星郵輪也宣布2026年將延長近全年母港部署，正式將高雄打造為台灣通往東北亞與東南亞的重要海上樞紐。
麗星同步公布2026航線，包括八天七晚基隆—東京＋大阪、六天五晚日韓或九州＋那霸、五天四晚沖繩全覽、四天三晚石垣＋那霸，以及三天兩晚週末石垣／平日那霸，特別是平日三天兩晚行程也因高彈性深受企業團建青睞。旅客亦可透過指定代理預購岸上觀光，享折扣與完整保險保障；日本、韓國、菲律賓皆免簽，越南船簽由郵輪公司統一辦理，真正做到「說走就走」。此外，飲品與餐飲套餐於出發前預購可享九折優惠，而皇宮與露台房旅客則享有專屬登船、優先下船、劇院保留座席與皇宮管家服務。若同時購買基隆與高雄出發的 5 晚以上行程，更可享每人 NT$ 4,000 的南北合購優惠。
今年冬天，擁有逾三世紀歷史的英國皇室御用唐寧茶TWININGS，攜手台灣花磚博物館推出全新冬季主題 【優雅綻放 風格盛宴】；以維多利亞時期貴族宅邸的裝飾藝術「花磚」為靈感，打造兩款冬季節慶禮盒「唐寧風格盛宴禮盒」與「唐寧茶香綻放禮盒」。
並獨家創造以茶香為首的五感體驗，以茶香為索引，在台北、宜蘭與高雄展開三段獨具風格的沉浸式「聯名午茶饗宴」。
此外，還與北投老爺酒店推出三間「唐寧茶聯名主題湯屋」，五感沉浸於視、嗅、聽、味、觸的完美療癒體驗；「聯名午茶饗宴」與「聯名湯屋」合作飯店：台北-北投老爺酒店、宜蘭-宜蘭凱渡廣場酒店、高雄-高雄漢來大飯店。
歲末年終，搶攻聖誕及跨年聚餐商機，台北萬豪酒店推出一系列餐飲饗宴及跨年派對。二樓頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki推出聖誕及跨年限定套餐，十道式饗宴每套4,500元+10%。一樓大廳Lobby Lounge於12月31日推出晚晚餐「跨年夜 饗樂時光」提供多道異國美饌及精選酒品無限暢享，每位2,026元+10%。
二十樓人氣高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill亦推出適合年末歡聚的「豪享聚餐」海陸分享餐，含精選海陸炭火燒烤、麻辣滷味、酥炸海鮮拼盤及四杯飲品，優惠價3,600元+10%。12月31日跨年夜晚間10時起更推出「高空跨年派對」，入場門票每位2,000元+10%，含頂級香檳兩杯與點心小食乙份，在270度高空中欣賞現場DJ熱力演出，直擊台北101跨年煙火璀璨景致。
氣溫驟降，正是安排一場慢步調溫泉之旅的好時節。北投麗禧溫泉酒店即日起推出「冬日暖旅」一泊二食住房專案，雙人入住15,600元起，入住15坪以上溫泉客房，於私密空間內獨享溫潤天然的白磺泉，放鬆身心；晚間可選擇搭配歐陸餐廳全新推出的秋冬季節菜單，以精緻法式料理手法演繹台灣經典酒家菜精髓，呈現季節限定的豐饒滋味。冬季走入北投山林懷抱，在氤氳湯泉與創意美饌中，成就冬日暖心假期。
全民普發萬元正式到位，北投老爺酒店也在今年於永續、餐飲、旅宿等面向全面開花，橫掃國內外多項指標性獎項認證。飯店自即日起推出「榮耀加分．普發金加倍．好康1+1」限時優惠活動。好康一、全館滿額贈：12月1日至2026年1月31日，館內消費滿5,000元，即贈500元抵用金，適用餐飲、住房、泡湯等館內消費。好康二、限量超值住房：雙人入住景緻客房，含早餐與晚餐，原價43,340元，特價9,999元，免收一成服務費，每日限量五間，預訂期間即日起至12月12日，入住期限至2026年1月31日。此外，PURE歐式餐廳自12月1日至25日早餐時段推出當代新銳甜點獎得獎作品「鹽藏花生」。
力麗觀光自2025年11月24日至2026年2月13日間推出「萬元入住」優惠系列方案，以10,000元即可玩遍雙城漫遊、二泊三食、四天三夜等多款冬日行程。優享回饋系列方案中，首推「萬元入住・雙館漫遊之旅」，2025年12月1日開放訂房，旅人以10,000元享平日雙人入住兩晚 (含每日早餐)，並可在活動期間自由選擇A館與B館各住一晚，無需連續入住，組合優惠32折起。
延續去年春節檔期除夕圍爐與外帶年菜突破億元的熱銷表現，台北福華大飯店宣布，2026年外帶年菜將於11月27日正式開賣。今年再度集結館內五大餐廳共推近百道料理，為消費者打造更豐富的年節餐桌選擇。包括蓬萊邨首度登場的素食年菜套餐、江南春年銷近兩千隻的紹興醉雞腿、珍珠坊累積四十年的人氣臘味蘿蔔糕，以及麗香苑南洋風異國創新料理等多款必吃選擇，全方位滿足家庭團圓桌的年節風味。凡於2025年底前預購，即可享有早鳥九折優惠。
面對全球食物浪費的問題日益嚴峻，致力推廣永續工作的台北晶華酒店宣佈啟動「永續餐桌 1/3 計畫」。呼應聯合國農糧署指出「全球每年有三分之一的食物被浪費或丟棄」，晶華以直觀的方式將自助餐的取餐餐盤縮小 1/3，提醒消費者調整取用食物的習慣，期望有效降低餐廳的廚餘量。在環境部支持之下，晶華酒店與工研院於9月份攜手合作，在大直英迪格酒店四樓的泰市場海鮮自助餐廳進行這項減量實驗，結果顯示用餐人均廚餘量從79.6公克下降至57.7公克，成功減少 33%，驗證了餐飲行為設計對於自助餐廚餘減量的正向影響力。
