解鎖新日常！舒華首波跑鞋形象照曝光 蕾莉歐「義式香氛禮盒」必須搶

記者李鴻典／台北報導

當跑鞋不再只存在於跑道，而逐漸成為日常穿搭與生活節奏的一部分，專業跑鞋的角色也正悄然轉變。全球舒適科技品牌 SKECHERS 釋出品牌代言人舒華首波跑鞋形象照，透過 AERO BURST 旗艦級高緩震跑鞋系列，展現以「高緩震 × 高穩定 × 高回彈」科技配置的專業跑鞋如何自然融入日常風格，成為兼具機能與風格的舒適存在，為跑鞋市場開啟全新風格想像。

舒適科技再進化SKECHERS AERO BURST登場。（圖／品牌業者提供）

不同於傳統運動員拍攝模式，舒華以「日常穿著者」的視角出發，詮釋 AERO BURST 不只是一雙專業跑鞋，更是舒適機能風格的延伸。在拍攝過程中，舒華以輕鬆自然的狀態，展現 AERO BURST 在長時間穿著、與節奏轉換下，依然維持穩定、柔軟且具造型感的表現。

舒華解鎖跑鞋新日常，讓舒適成為一種狀態，SKECHERS AERO BURST打開跑鞋新想像。（圖／品牌業者提供）

傳遞的不只是運動性能，更是一種「把舒適穿進生活裡」的全新跑格，也呼應當代消費者對跑鞋角色的轉變期待。舒華也分享 AERO BURST 帶來的「輕盈推力」令她印象深刻，數位編碼網布鞋面提供良好透氣表現，結合 ARCH FIT® 動態型足弓適應鞋墊的精準支撐，以及品牌最強 SLIP-INS® 瞬穿舒適科技的便利機能，使鞋款即使在專業路跑之外，也能自然融入日常穿搭，成為實穿與造型兼備的旗艦級選擇。

舒華以輕鬆自然的狀態，展現AERO BURST在長時間穿著、與節奏轉換下，依然維持穩定、柔軟且具造型感的表現。（圖／品牌業者提供）

農曆新年，是一年之中最重要的祝福時刻。從尾牙聚會、親友拜年到新年走春，一份得體又富含心意的禮物，正是傳遞好運與心意的最佳語言。

L'ERBOLARIO蕾莉歐「義式香氛禮盒」喜氣登場。（圖／品牌業者提供）

風靡全歐洲的義大利國民香氛保養品牌L’ERBOLARIO 蕾莉歐，以天然香氣承載心意，推出多款春節限定香氛禮盒，從具有美好寓意的「紅石榴寶石禮盒」與「丹吉爾星光閃爍香氛禮盒」，到各式草本香氛質感禮盒，擁有超過50種植萃香氣系列隨心挑選，為新的一年揭開香氣滿盈、祝福相隨的序章。

L'ERBOLARIO蕾莉歐新年限定包裝。（圖／品牌業者提供）

此外，蕾莉歐也推出新春限定專櫃活動，包含迎新開運抽抽樂、會員限定春聯贈送、走春期間每日限量明星商品，限時超值優惠買一送一，滿額加碼贈花漾迎春手提袋，以及線上春籤互動體驗，從香氛選禮到新年儀式感，全面為馬年開啟好運循環！

耀「顏」開春、光采動人！「白金膠原逆時奇蹟禮盒」，逆齡美肌一盒到位。（圖／品牌業者提供）

在賽車運動熱潮持續升溫之際，adidas於 2026 賽季前夕正式宣布攜手 Audi Revolut F1 車隊成為官方合作夥伴，並共同揭曉首波聯名系列，為即將登上FORMULA 1® 賽道的Audi Revolut F1 車隊暖身。

adidas攜手Audi Revolut F1車隊成為官方合作夥伴，並共同揭曉首波聯名系列。（圖／品牌業者提供）

adidas x Audi Revolut F1車隊聯名系列涵蓋「Driver選手系列」、「Team技師系列」及「Fans車迷系列」，不僅專為選手打造量身設計的高機能單品，同時也讓全球車迷無論身在何處，都能以競速風格支持車隊，持續賽道美學延伸至日常的休閒穿搭。adidas x Audi Revolut F1車隊聯名系列將於2/19於adidas指定門市及官方購物網站正式販售。

首波adidas x Audi Revolut F1車隊聯名系列以紅色作為設計亮點。（圖／品牌業者提供）

全球服飾零售品牌 UNIQLO 宣布推出UNIQLO : C 2026春夏系列，由品牌創意總監、英國知名時裝設計師 Clare Waight Keller 操刀的特別系列，本季以「精緻現代日常」為概念，捕捉不同生活型態的日常節奏，將充滿細節的精緻剪裁與設計，和高品質的舒適材質相互結合，打造能隨穿著者自然律動、自在融入日常的春夏設計單品，2月6日起全系列正式登場。

UNIQLO推出UNIQLO : C 2026春夏系列。（圖／品牌業者提供）

FILA 於 2026 年新年開春即引爆話題，先以攜手國立故宮博物院《百駿圖》聯名系列掀起市場高度討論，短短兩週後再度推出全新早春主題——以羅馬假期為靈感打造的 「Retro Vacation」 系列，從文化典藏轉場至城市旅遊，為 2026 早春揭開風格新章。本季同步推出 FILA KIDS 童裝與走春童鞋，過年必備的「新年紅」作為亮點色系，並注入更多羅馬假期的細節元素，讓全家人從新年走春到日常出遊，重返 90 年代最美好的復古美學穿搭。

從故宮百駿到羅馬假期FILA以義式美學開啟2026早春時尚。（圖／品牌業者提供）

隨著新春佳節逐漸接近，Valextra 近期推出全新色調莧紫紅（Amaranto），以沉穩而富層次的紅色調，為節慶時刻注入低調而優雅的祝福意象。不同於傳統鮮明的節慶紅色，莧紫紅融合細緻紫調與深紅色澤，在光影之間展現內斂張力，象徵成熟、自信與從容的節慶氛圍，也體現 Valextra 一貫理性且克制的米蘭設計美學。

Valextra全新莧紫紅系列，以沉穩而富層次的紅色調詮釋新春節慶中的理性優雅。（圖／品牌業者提供）

艾品共創國際股份有限公司旗下品牌「SPcollect」，與日本知名VTuber事務所COVER旗下「hololive English -Myth-」所屬超人氣VTuber展開合作，推出聯名香氛噴霧系列「MEMORIES」，自2026年1月20日起，為期一個月於「SPcollect」官方網站獨家開賣，同時開放台灣、日本、香港、美國跨境預購。

SPcollect × hololive English香氛噴霧系列「MEMORIES」第一彈預購1/20開跑，森美聲、一伊那爾栖聯名香氛跨境獨家販售。（圖／品牌業者提供）

除了單品的香氛噴霧可供選購之外，本次也特別推出附限定特典的香氛噴霧特別套組，內含以全新繪製主視覺設計的壓克力立牌與有記載本人訊息和簽名的PVC透卡，讓粉絲能完整收藏。壓克力的底座特別設計成可以配合香氛噴霧瓶器一起擺放，讓收藏更加有儀式感！PVC透卡特別印製有本人撰寫的訊息與簽名，一起來收藏Calli和Ina精心設計的香氛套組吧。

迎接 2026 年，來自台灣的香氛品牌 Dalla，同步推出好評淡香水瓶身全新改版與全新親膚智慧體香噴霧系列，正式揭開香氛日常的新篇章。體香噴霧以「禮貌香」為概念，導入「先淨化，再賦香」的體香管理方式，透過三重淨味科技打造宛若天生的乾淨體香。

1招打造宛如天生的乾淨體香！Dalla推出全新親膚智慧體香噴霧。（圖／品牌業者提供）

噴霧質地輕盈細緻、一噴瞬乾，不黏膩、低刺激，連敏感肌也能安心使用；無論沐浴後日常預防、運動流汗後即刻補香，或冬天保暖衣物下的氣味管理，都能迅速中和異味、賦予清新好感。全新品項即日起已全面上市，女孩們的包包裡一定要隨手放一瓶，將香氛療癒延伸至一年四季的日常生活中。

Dalla淡香水瓶身改版，延續品牌「從視覺到嗅覺的療癒體驗」核心概念。（圖／品牌業者提供）

瞄準開春前除舊佈新需求，Uber Eats宣布，台灣居家產業品牌「特力屋」即日起上線 Uber Eats App，全台 63 家特力屋門市、超過 3,800 款五金工具、居家修繕、收納家飾等商品皆可透過 Uber Eats App 點購，同時亦針對破千項商品推出優惠，最低 43 折起。

Uber Eats宣布，特力屋即日起上線Uber Eats App。（圖／品牌業者提供）

