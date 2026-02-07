解鎖父愛日常 玉木宏笑談陪孩子入睡趣事

玉木宏在劇中飾演天音蓮，冷靜破解保險金疑案，同時展現細膩父愛的一面。（friDay影音提供）

由玉木宏主演、friDay影音跟播的新劇《專業保險調查員·天音蓮》，玉木宏在劇中飾演一名保險調查公司調查員。被問及「最想投保的珍貴事物」時，他選擇了與孩子共度的入睡時光。他坦言，雖然有時因工作無法陪孩子清醒時的生活，但只要能看到孩子熟睡的模樣、陪伴入眠，就能感受到一天完整落幕的幸福感。

《專業保險調查員·天音蓮》以追查與保險金相關的事件與事故為核心，背景設定在一家專門調查保險詐欺的公司。玉木飾演的天音蓮，不僅以冷靜與手段破解案件，也會傾聽受害者心聲。他與個性迥異的同事合作，逐一揭開保險金背後的疑雲，劇情在娛樂節奏中也探討制度漏洞與人性的選擇。

玉木宏（左）與岡崎紗繪（右）首次合作，劇中密集對戲培養默契，呈現專業保險調查員的默契搭檔形象。（friDay影音提供）

談及家庭生活，玉木宏表示自己很珍惜與孩子相處的時光，即便只是看著孩子熟睡，也會感到安心。他笑稱，孩子睡覺時經常會「直接踢到臉」，但他總是溫柔地把腳移開。簡單的一句話，卻流露出他作為父親的從容與溫暖，也讓現場感受到他真實的家庭日常。

岡崎紗繪在劇中飾演玉木宏的搭檔，活潑個性與玉木的沉穩形成對比，增添劇集輕鬆氛圍。（friDay影音提供）

本劇搭檔由岡崎紗繪擔綱，兩人首度合作便幾乎場場同框。岡崎透露，玉木私下喜歡惡作劇，為拍攝現場增添不少輕鬆氛圍。《專業保險調查員·天音蓮》現正於friDay影音跟播，每週五更新；更多冬季檔日劇資訊，可留意friDay影音官方網站、APP及社群平台。

