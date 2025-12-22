解鎖豪宅高階灰色彩學！2026 Pantone色雲舞白，如何為黑灰奶茶色空間注入親膚溫度
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 翁嘉鴻建築室內設計｜懷生設計
美國普立茲克獎獲獎建築師理查·邁耶 Richard Meier說到：「白是一切的記憶，及對其他色澤深沉的期待。」白色在裝修和時尚各領域，都被公認為是一蟹的基礎，而「Cloud Dancer雲舞白」正是2026年Pantone代表色。以色彩學中的無彩色來說，白色不是只有一種白、而黑色與灰色更是因為材質、運用面積、表現手法等等有豐富的變化性。本篇將介紹鬼才設計師翁嘉鴻總監，運用色彩學中最基礎也最經典的組合—黑、白、灰與奶茶色，透過色階的佔比不同與材質混搭，建構出空間強烈的結構感，創造豐富的視覺層次，開啟無彩空間的無限可能。
Project01. 光影雕塑師：極簡80%白，如何讓CNC立柱與弧形屏風成為空間主角
80%的白＋20%的黑灰
「我認為白色是最美妙的顏色，因為在它之中，你可以找到彩虹的所有色彩。白色的白從來不只是白；它總是會被光線以及不斷變化的事物所轉化——天空、雲朵、太陽和月亮。」這間30坪創作網紅的家以80%的白色為空間基調，用來凸顯CNC精密加工的造型立柱與弧形屏風，透過最純粹的白來凸顯空間中別緻的造型設計，將用來創作影片的工作場域成為住宅焦點。白色的柱體延伸至天花板，純粹的白同樣從立面擴散到天花，輔以白色燈帶照明刻劃出帶有現代科技的住宅樣貌。
為了強化白色的視覺張力，地板利用黑色進口磁磚鋪敘，透過地板與天花板強烈的黑白對比延展屋高；牆面以深邃的黑色基底為底，金屬飾條的精密訂製與波浪排列，透過隱藏式光源對金屬面進行精準投射與角度拿捏，建構出未來感結構美學與動態光影張力的視覺藝術牆。帶有些許反光材質的黑延伸到餐廚空間，連接整體廚具創造洗練的視覺風格；訂製中島吧台餐桌選用白紋大理石材，作為白色客廳與黑色廚房的橋樑，單純的白則凸顯出造型桌腳設計，搭配桌下的燈帶照明，不同視角會讓白與黑產生灰階變化，透過色彩界定空間設計主體。
主臥延續整體白色為主調，黑色為輔助襯托的設計概念，但透過造型的變化、異材質的結合，以及燈光佈局的構思呈現出白的不同樣貌。床頭牆床頭牆以幾何立體設計鋪陳，夾雜著燈帶的在整面的白色凸顯出牆面立體感 ；白色的烤漆櫃體夾雜黑玻的收納設計，化解量體的壓迫感、取而代之的是豐富的設計層次。床尾的電視牆體則選用灰色石紋材質，作為調和黑白的媒介；天花板選用鏡面設計，在材質的反射特性下，黑白對比呈現出更柔和的對比，充分體現了無彩色也可以讓設計很豐富。
Project02. 拋棄高光：60%啞光暖白 × 40%黑灰，揉入奶茶色層次，解鎖侘寂白的溫柔深度
60%的白＋40%的黑灰
「白色是最單調的顏色，卻也是變化最豐富的色彩。」
對於室內設計而言，從油漆塗料、石材到系統板材，都存在著各種不同性格的白：例如極簡主義中帶有灰質感的藝廊冷白，或法式古典中偏暖調的奶油白。而這間 35 坪新成屋所選用的白，並不追求極致純淨或高反光效果，而是介於暖白與奶茶色之間，體現一種「有溫度的、安靜的、帶有大地感、並能自然融入生活場域」的侘寂風白。
本案以 60% 啞光暖白為基底，搭配 40% 黑灰作為結構與比例的平衡，同時透過帶暖棕調性的奶茶色白作為過渡層次，使空間在光影變化下呈現柔和而不單薄的深度。大量藝術塗料的運用，保留明顯手刷紋理與低飽和、啞光質地，讓牆面在視覺上介於白與奶茶色之間，營造出一種質樸、內斂且能讓人沈澱心緒的住宅氛圍。
將色彩單純化後，整體空間則可以更聚焦在設計師精心雕琢的造型上。落塵區最大的亮點則是以鏤空磚堆疊而成的屏風電視牆，統一個義大利特殊漆料在色彩上與空間統一，凸顯出帶有穿透感與堆疊美感的立面設計。除此之外，設計師透過智能變色燈的燈光佈局，讓光線色彩創造立面不同樣貌，能控制燈光隨心情與情境轉換家中氣氛。光線落在啞光、粗糙或有紋理的牆面上時被柔化、分散，不會產生生硬的反光，呈現出住宅最獨特的親切感。
以電視牆作為主視覺得空間設計，移轉到公領域的其他空間則呈現純粹的啞光塗料質地，透過簡約的幾何造型創造視覺焦點。有別於電視主牆的帶有稜角的矩形堆疊設計，餐廳空間轉為柔和的曲面設計，沿著天花板弧形線條與燈帶灑落，用餐區的牆面設計蛋形壁龕，在統一的藝術塗料下宛如在岩壁中鑿出的景緻；餐桌也選用與牆面呼應的橢圓設計，搭配薄如棉紙般的設計吊燈，在統一個暖白色色調中呈現出設計特色。客廳區靠窗的畸零空間規劃成書房，牆面延續質樸的塗料鋪敘，搭配帶流線的造型書桌，沈穩的量體與清透的玻璃拉門形成對比，在自然光的照耀下詮釋出別緻的書房端景。
主臥室風格從客廳的溫暖調性中抽離，轉以極致的黑、白、灰構築出沉靜而無壓的休憩領域。床頭牆是材質與結構的對話，設計師以深色木皮的櫃體立面，巧妙修飾了大樑的結構感，營造出視覺的連貫性。櫃體上方，藉由粗獷的黑色石皮作為與天花板的材質過渡與銜接，為寢臥空間引入沉穩的自然肌理。床尾電視牆延續深色木皮的內斂調性，以完整的櫃體設計將電視、視聽設備與收納機能完美整合，同時將立面視覺徹底拉平，創造出俐落、有秩序的現代美學。天花板上，一道柔美的弧形曲線將純白塗料的輕盈與深色結構的沉重區隔開來，內嵌的燈帶照明如同流星劃過夜空，為空間注入動態的光影藝術。
Project03. 破解黑色壓迫：鏡面終結深色空間的壓抑，擁抱屋主的安全感哲學
40%的白＋60%的黑灰
白色顯明亮、有放大空間的作用，因此成為居家很愛用的主要色彩。但這間45坪的毛胚屋，屋主認為黑色會使他有安全感、讓在家的時刻感到放鬆，卻又擔心黑色系住宅顯得壓迫或在視覺上讓空間顯得壓抑。鬼才設計師翁嘉鴻面對這個課題，透過帶有反射性、反光面的建材解決了深色系空間可能會產生的問題。整體廳區天花板運用鏡面鋪敘，透過反射弱化黑白對比的銳利感；玄關的黑色大板磚透過清透的玻璃與燈帶照明，刻劃出黑色的立體感；室內地坪改用白石紋大阪磚調和空間的重色調，以及暖色光源的應用，讓屋主得以擁抱以黑色為主題的空間，同時在視覺上、空間感達到視覺與居住體驗的舒適性。
黑色磁磚由玄關延伸到客廳前端，帶狀的黑不僅界定出空間、同時又倒了視覺延伸到電視牆設計。由灰色天然石皮裝飾的牆面，粗獷質地與天花板光華銳利的鏡面形成一種質地上的對比；主牆消光金屬板材與兩側落地喇叭相互呼應，在暖色燈帶暈染下，灰階擁有了暖意，化解屋主擔心的暗沈冰冷感。奶白色的軟裝沙發和白石紋大阪磚也起到了調和的作用，在大面落地窗採光下，黑色帶來的壓迫感消失了，取而代之的是異材質詮釋的灰階，幻化出無彩色以外的樣貌。
黑與白的調和重點，在於比例的拿捏與材質的呈現。玄關的黑延著空間劃分，電視牆1/3採用黑色格柵與灰色石皮拼接，順利界定出客廳與餐廳的黑色濃淡比例；電視牆黑色格柵的切分點沿著餐廚空間展開，從中島到電器櫃，皆透過材質的延伸創造空間統一感。天花板的鏡面與鍍鈦金屬反射出黑色的沈穩，而橫越的俐落燈帶則弱化了銳利的分割線，讓色彩的跨度變得柔和。餐廳空間加入了帶紅銅質感的鍍鈦、磚橘的餐椅，以及高低錯落的金色吊燈，平衡了以濃郁黑色為主的餐廚空間；選用木格柵作為大比例的牆面材質，帶自然紋理及霧面質感的木質特性，也讓黑變得更為和煦。
從公領域進入到私領域的廊道利用灰消光金屬板鋪敘，由立面包覆到天花板的、同時做了拱形設計，線型燈帶錯置的排列，創造出一個帶有科技感的現代廊道，引導屋主通往主臥空間。主臥延續公領域的黑白配比，降低鍍鈦與金屬材質改以木皮和塗料等霧面材質，將低材質的反射干擾；床尾深色木皮和白色石紋板材的交疊搭配，跳脫白色才有放鬆體感的效果，詮釋出深色調臥室裡的舒適感。而獨立更衣間則運用大量深色木皮堆疊，輔以燈帶、玻璃和鏡面的俐落材質，體現收納空間分明的條理。主衛浴特別選用黑色、金色與深藍混雜的大理石材，呼應浴鏡的金屬鑲邊；浴櫃沿用大理石紋中的普魯士打造浴櫃，搭配白色面盆與獨立浴缸，在黑白灰之中巧妙加入色彩，創造出主浴識別。
Project04. 僅20%留白：黑色塗裝和智能變色燈，在黑夜裡尋獲家的暖意
20%的白＋80%的黑灰
黑色系並非像大家想的那樣，沒有溫度且帶有壓迫感。這間僅有 55 坪的新婚夫妻宅，室內選用特殊塗料和黑色岩石感塗裝，奠定耐看且好維護清潔的住宅架構。空間中唯一大面積的白是位於天花板，地面則選用接近黑色的深棕木地板鋪陳；以空間橫越的樑柱作為斷點，使用黑色岩石感塗裝搭配弧形設計讓突兀樑柱成為優雅的拱廊，前半段客廳觀影區別緻的大理石搭配黑色岩石感塗裝，輔以鍍鈦金屬勾勒細節，加入擬真火水霧爐替黑色空間增添暖意。同時在天花板加入智能變色燈，讓空間可以跳脫黑色系硬裝設計，呈現出不同的生活氛圍。
造型沙發的後方建構一道弧形拱廊運用與地板相同的深棕色木皮鋪貼，鑲嵌的燈帶作為輔助照明在開放場域界定出不同機能空間；辦公桌選用黑色石紋材料，呼應牆面的紋理板材，扭轉黑色調空間、呈現出更豐富的灰階樣貌。後方中島廚房區域的側牆為深色木皮包覆，從客廳、書房到中島呈現出灰階得濃淡比例；後方訂製的造型吧台餐桌同樣也是精緻石材鑲嵌鍍鈦製成，淺灰色石紋中島調和灰階空間。兩側對稱的白色塗料凸顯中間的電器櫃與酒櫃設計，達到視覺與機能的完美平衡；上方的餐燈宛如馬韁的皮革造型，將金屬燈飾柔軟化，呼應整體空間的弧形語彙。
主臥空間刻意降低藝術塗料的比例，透過深色木皮、石皮、黑色鐵件等等建構出80%的深色系寢居空間，床頭木格柵與黑紋石皮拼接的牆面，搭配淺灰繃布與床包組，窗簾也選用灰色布簾，整體空間沒有傳統明亮的純白，而是透過灰階建構出寢居風格。床尾運用同樣的建材與配色概念組建出電視牆，擬真電子壁爐與天花板的智能燈帶，讓灰階空間擺脫單調昏暗的刻板印象；衣櫃與主臥的門扇延續深淺灰黑的搭配，藉由鏤空、開放式吊掛等收納型態，降低主臥的壓迫感，呈現出黑色住宅深邃內斂的生活品味。
翁嘉鴻建築室內設計｜懷生設計／翁嘉鴻
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷35弄1號1樓
電話：0989161161
Email：wyson.design@gmail.com
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
細節堆砌質感 實用美學同步演繹│現代簡約低奢風│50坪
屋主對風格沒有過多限制，著重在空間明亮、好清理，由禾洋設計團隊操刀，為屋主一家四口精心打造的50坪現代簡約低奢宅，以清爽舒適的空間語彙，演繹收納機能與美感兼備的理想家居。最重要的是「看不見的整潔感」，透過層次堆疊的細節，讓簡約空間顯得不簡單。幸福空間 ・ 10 小時前 ・ 1
信任摯晴 優雅淨白女性都會宅
本案是設計師與業主的二次合作，承襲與父母輩的緣分，期望為屋主量身打造全新的生活劇本，遂以屋主的職業特質作為發想核心，以白色的空間作為基底，創造出在雲朵中自由翱翔的居住感受，而身為空服員的屋主，雖然遊歷了世界上大多數的國家，但最喜歡的還是回到家中好好放鬆，純白潔淨的空間氛圍更令她得以心無旁騖地享受美好的自我時光。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 2
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 15
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 11
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 9 小時前 ・ 7
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 49
張文大學時代「研究計畫」曝光！還獲國科會補助4萬8
台北捷運、中山站商圈、誠品南西館慘遭殺人魔張文肆虐，3條寶貴人命被奪走，最後他跳樓身亡，不過生前種種仍被持續翻出，近日被證實他大學時的研究計畫，曾獲國科會補助4萬8千元新台幣。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 65
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 305
世界盃資格賽／台灣主場面對中國！被改到菲律賓比賽 中華籃協回應
2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽，首輪台灣男籃面對日本2場都吞下敗仗，明年2月底進行第2階段賽事，預計台灣2月26日、3月1日在主場分別交手韓國、中國，然而疑似因為政治問題，第2場對戰中國的主場賽事，從原本的台灣被安排到第三地菲律賓進行，中華籃協回應「持續與FIBA進行溝通。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 279
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
陳仙梅減齡演出挨轟 花十多萬醫美維修
八點檔女星陳仙梅今（22日）現身民視《豆腐媽媽》記者會，50歲的她演媽多年，這次在新戲要叫自己小兩歲的演員潘奕如「媽媽」，不諱言演員名單出來後在網路上被攻擊，「說我塞了多少錢，剛開始真的沒辦法接受。」她為此花了十多萬醫美並且積極瘦身，無奈說：「我盡力了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 1
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 5 小時前 ・ 1
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 26
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 155
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 145
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 10 小時前 ・ 44