解鎖豪宅高階灰色彩學！2026 Pantone色雲舞白，如何為黑灰奶茶色空間注入親膚溫度

美國普立茲克獎獲獎建築師理查·邁耶 Richard Meier說到：「白是一切的記憶，及對其他色澤深沉的期待。」白色在裝修和時尚各領域，都被公認為是一蟹的基礎，而「Cloud Dancer雲舞白」正是2026年Pantone代表色。以色彩學中的無彩色來說，白色不是只有一種白、而黑色與灰色更是因為材質、運用面積、表現手法等等有豐富的變化性。本篇將介紹鬼才設計師翁嘉鴻總監，運用色彩學中最基礎也最經典的組合—黑、白、灰與奶茶色，透過色階的佔比不同與材質混搭，建構出空間強烈的結構感，創造豐富的視覺層次，開啟無彩空間的無限可能。

Project01. 光影雕塑師：極簡80%白，如何讓CNC立柱與弧形屏風成為空間主角

80%的白＋20%的黑灰

「我認為白色是最美妙的顏色，因為在它之中，你可以找到彩虹的所有色彩。白色的白從來不只是白；它總是會被光線以及不斷變化的事物所轉化——天空、雲朵、太陽和月亮。」這間30坪創作網紅的家以80%的白色為空間基調，用來凸顯CNC精密加工的造型立柱與弧形屏風，透過最純粹的白來凸顯空間中別緻的造型設計，將用來創作影片的工作場域成為住宅焦點。白色的柱體延伸至天花板，純粹的白同樣從立面擴散到天花，輔以白色燈帶照明刻劃出帶有現代科技的住宅樣貌。



為了強化白色的視覺張力，地板利用黑色進口磁磚鋪敘，透過地板與天花板強烈的黑白對比延展屋高；牆面以深邃的黑色基底為底，金屬飾條的精密訂製與波浪排列，透過隱藏式光源對金屬面進行精準投射與角度拿捏，建構出未來感結構美學與動態光影張力的視覺藝術牆。帶有些許反光材質的黑延伸到餐廚空間，連接整體廚具創造洗練的視覺風格；訂製中島吧台餐桌選用白紋大理石材，作為白色客廳與黑色廚房的橋樑，單純的白則凸顯出造型桌腳設計，搭配桌下的燈帶照明，不同視角會讓白與黑產生灰階變化，透過色彩界定空間設計主體。



主臥延續整體白色為主調，黑色為輔助襯托的設計概念，但透過造型的變化、異材質的結合，以及燈光佈局的構思呈現出白的不同樣貌。床頭牆床頭牆以幾何立體設計鋪陳，夾雜著燈帶的在整面的白色凸顯出牆面立體感 ；白色的烤漆櫃體夾雜黑玻的收納設計，化解量體的壓迫感、取而代之的是豐富的設計層次。床尾的電視牆體則選用灰色石紋材質，作為調和黑白的媒介；天花板選用鏡面設計，在材質的反射特性下，黑白對比呈現出更柔和的對比，充分體現了無彩色也可以讓設計很豐富。



Project02. 拋棄高光：60%啞光暖白 × 40%黑灰，揉入奶茶色層次，解鎖侘寂白的溫柔深度

60%的白＋40%的黑灰

「白色是最單調的顏色，卻也是變化最豐富的色彩。」

對於室內設計而言，從油漆塗料、石材到系統板材，都存在著各種不同性格的白：例如極簡主義中帶有灰質感的藝廊冷白，或法式古典中偏暖調的奶油白。而這間 35 坪新成屋所選用的白，並不追求極致純淨或高反光效果，而是介於暖白與奶茶色之間，體現一種「有溫度的、安靜的、帶有大地感、並能自然融入生活場域」的侘寂風白。



本案以 60% 啞光暖白為基底，搭配 40% 黑灰作為結構與比例的平衡，同時透過帶暖棕調性的奶茶色白作為過渡層次，使空間在光影變化下呈現柔和而不單薄的深度。大量藝術塗料的運用，保留明顯手刷紋理與低飽和、啞光質地，讓牆面在視覺上介於白與奶茶色之間，營造出一種質樸、內斂且能讓人沈澱心緒的住宅氛圍。



將色彩單純化後，整體空間則可以更聚焦在設計師精心雕琢的造型上。落塵區最大的亮點則是以鏤空磚堆疊而成的屏風電視牆，統一個義大利特殊漆料在色彩上與空間統一，凸顯出帶有穿透感與堆疊美感的立面設計。除此之外，設計師透過智能變色燈的燈光佈局，讓光線色彩創造立面不同樣貌，能控制燈光隨心情與情境轉換家中氣氛。光線落在啞光、粗糙或有紋理的牆面上時被柔化、分散，不會產生生硬的反光，呈現出住宅最獨特的親切感。



以電視牆作為主視覺得空間設計，移轉到公領域的其他空間則呈現純粹的啞光塗料質地，透過簡約的幾何造型創造視覺焦點。有別於電視主牆的帶有稜角的矩形堆疊設計，餐廳空間轉為柔和的曲面設計，沿著天花板弧形線條與燈帶灑落，用餐區的牆面設計蛋形壁龕，在統一的藝術塗料下宛如在岩壁中鑿出的景緻；餐桌也選用與牆面呼應的橢圓設計，搭配薄如棉紙般的設計吊燈，在統一個暖白色色調中呈現出設計特色。客廳區靠窗的畸零空間規劃成書房，牆面延續質樸的塗料鋪敘，搭配帶流線的造型書桌，沈穩的量體與清透的玻璃拉門形成對比，在自然光的照耀下詮釋出別緻的書房端景。



主臥室風格從客廳的溫暖調性中抽離，轉以極致的黑、白、灰構築出沉靜而無壓的休憩領域。床頭牆是材質與結構的對話，設計師以深色木皮的櫃體立面，巧妙修飾了大樑的結構感，營造出視覺的連貫性。櫃體上方，藉由粗獷的黑色石皮作為與天花板的材質過渡與銜接，為寢臥空間引入沉穩的自然肌理。床尾電視牆延續深色木皮的內斂調性，以完整的櫃體設計將電視、視聽設備與收納機能完美整合，同時將立面視覺徹底拉平，創造出俐落、有秩序的現代美學。天花板上，一道柔美的弧形曲線將純白塗料的輕盈與深色結構的沉重區隔開來，內嵌的燈帶照明如同流星劃過夜空，為空間注入動態的光影藝術。



Project03. 破解黑色壓迫：鏡面終結深色空間的壓抑，擁抱屋主的安全感哲學

40%的白＋60%的黑灰

白色顯明亮、有放大空間的作用，因此成為居家很愛用的主要色彩。但這間45坪的毛胚屋，屋主認為黑色會使他有安全感、讓在家的時刻感到放鬆，卻又擔心黑色系住宅顯得壓迫或在視覺上讓空間顯得壓抑。鬼才設計師翁嘉鴻面對這個課題，透過帶有反射性、反光面的建材解決了深色系空間可能會產生的問題。整體廳區天花板運用鏡面鋪敘，透過反射弱化黑白對比的銳利感；玄關的黑色大板磚透過清透的玻璃與燈帶照明，刻劃出黑色的立體感；室內地坪改用白石紋大阪磚調和空間的重色調，以及暖色光源的應用，讓屋主得以擁抱以黑色為主題的空間，同時在視覺上、空間感達到視覺與居住體驗的舒適性。



黑色磁磚由玄關延伸到客廳前端，帶狀的黑不僅界定出空間、同時又倒了視覺延伸到電視牆設計。由灰色天然石皮裝飾的牆面，粗獷質地與天花板光華銳利的鏡面形成一種質地上的對比；主牆消光金屬板材與兩側落地喇叭相互呼應，在暖色燈帶暈染下，灰階擁有了暖意，化解屋主擔心的暗沈冰冷感。奶白色的軟裝沙發和白石紋大阪磚也起到了調和的作用，在大面落地窗採光下，黑色帶來的壓迫感消失了，取而代之的是異材質詮釋的灰階，幻化出無彩色以外的樣貌。



黑與白的調和重點，在於比例的拿捏與材質的呈現。玄關的黑延著空間劃分，電視牆1/3採用黑色格柵與灰色石皮拼接，順利界定出客廳與餐廳的黑色濃淡比例；電視牆黑色格柵的切分點沿著餐廚空間展開，從中島到電器櫃，皆透過材質的延伸創造空間統一感。天花板的鏡面與鍍鈦金屬反射出黑色的沈穩，而橫越的俐落燈帶則弱化了銳利的分割線，讓色彩的跨度變得柔和。餐廳空間加入了帶紅銅質感的鍍鈦、磚橘的餐椅，以及高低錯落的金色吊燈，平衡了以濃郁黑色為主的餐廚空間；選用木格柵作為大比例的牆面材質，帶自然紋理及霧面質感的木質特性，也讓黑變得更為和煦。



從公領域進入到私領域的廊道利用灰消光金屬板鋪敘，由立面包覆到天花板的、同時做了拱形設計，線型燈帶錯置的排列，創造出一個帶有科技感的現代廊道，引導屋主通往主臥空間。主臥延續公領域的黑白配比，降低鍍鈦與金屬材質改以木皮和塗料等霧面材質，將低材質的反射干擾；床尾深色木皮和白色石紋板材的交疊搭配，跳脫白色才有放鬆體感的效果，詮釋出深色調臥室裡的舒適感。而獨立更衣間則運用大量深色木皮堆疊，輔以燈帶、玻璃和鏡面的俐落材質，體現收納空間分明的條理。主衛浴特別選用黑色、金色與深藍混雜的大理石材，呼應浴鏡的金屬鑲邊；浴櫃沿用大理石紋中的普魯士打造浴櫃，搭配白色面盆與獨立浴缸，在黑白灰之中巧妙加入色彩，創造出主浴識別。



Project04. 僅20%留白：黑色塗裝和智能變色燈，在黑夜裡尋獲家的暖意

20%的白＋80%的黑灰

黑色系並非像大家想的那樣，沒有溫度且帶有壓迫感。這間僅有 55 坪的新婚夫妻宅，室內選用特殊塗料和黑色岩石感塗裝，奠定耐看且好維護清潔的住宅架構。空間中唯一大面積的白是位於天花板，地面則選用接近黑色的深棕木地板鋪陳；以空間橫越的樑柱作為斷點，使用黑色岩石感塗裝搭配弧形設計讓突兀樑柱成為優雅的拱廊，前半段客廳觀影區別緻的大理石搭配黑色岩石感塗裝，輔以鍍鈦金屬勾勒細節，加入擬真火水霧爐替黑色空間增添暖意。同時在天花板加入智能變色燈，讓空間可以跳脫黑色系硬裝設計，呈現出不同的生活氛圍。



造型沙發的後方建構一道弧形拱廊運用與地板相同的深棕色木皮鋪貼，鑲嵌的燈帶作為輔助照明在開放場域界定出不同機能空間；辦公桌選用黑色石紋材料，呼應牆面的紋理板材，扭轉黑色調空間、呈現出更豐富的灰階樣貌。後方中島廚房區域的側牆為深色木皮包覆，從客廳、書房到中島呈現出灰階得濃淡比例；後方訂製的造型吧台餐桌同樣也是精緻石材鑲嵌鍍鈦製成，淺灰色石紋中島調和灰階空間。兩側對稱的白色塗料凸顯中間的電器櫃與酒櫃設計，達到視覺與機能的完美平衡；上方的餐燈宛如馬韁的皮革造型，將金屬燈飾柔軟化，呼應整體空間的弧形語彙。



主臥空間刻意降低藝術塗料的比例，透過深色木皮、石皮、黑色鐵件等等建構出80%的深色系寢居空間，床頭木格柵與黑紋石皮拼接的牆面，搭配淺灰繃布與床包組，窗簾也選用灰色布簾，整體空間沒有傳統明亮的純白，而是透過灰階建構出寢居風格。床尾運用同樣的建材與配色概念組建出電視牆，擬真電子壁爐與天花板的智能燈帶，讓灰階空間擺脫單調昏暗的刻板印象；衣櫃與主臥的門扇延續深淺灰黑的搭配，藉由鏤空、開放式吊掛等收納型態，降低主臥的壓迫感，呈現出黑色住宅深邃內斂的生活品味。



