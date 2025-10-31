「解鎖！防災神隊友」互動展 情境模擬推防災知識

（中央社記者林巧璉高雄31日電）國立中山大學攜手高雄市文化局、台灣福興、美國在台協會高雄分處，推出大型互動展覽「解鎖！防災神隊友」。高雄市長陳其邁說，展覽以多元情境模擬，讓民眾深入了解防災知識。

「解鎖！防災神隊友」互動展由中山大學USR「城市共事館」計畫推動，即日起至11月23日在駁二蓬萊B6倉庫展出。展覽以信仰文化、現代職業角色與遊戲互動，邀請民眾一起發掘生活中潛藏的「神隊友」。

陳其邁今天在開幕儀式致詞表示，極端氣候與各類災害，如國土安全、颱風與水災等，為城市治理帶來多重挑戰。感謝主辦單位舉辦此次展覽，透過多元情境模擬讓民眾深入了解防災知識，提升應變意識，並期許政府與公民攜手合作，共同打造韌性城市、強化面對災害的能力。

陳其邁指出，災害發生時，政府觸角不可能即時到達每個角落，因此加強政府與民間的協力至關重要。市府近年成立19隊自主緊急應變隊，培訓超過7000名具認證的防災士，推動地區防災協作，希望透過各種公民演練，有效應對極端氣候的挑戰。

陳其邁也說，高雄常受颱風侵襲，每次疏散人數高達3000多人，除必須運用智慧科技協助，平時也須落實綿密演練及定期檢視與回報機制。市府近年透過智慧科技輔助、不斷操兵演練，已大幅降低民眾面對土石流、颱風等災害的風險。

中山大學校長李志鵬表示，中山長年透過USR計畫（大學社會責任實踐計畫）落實「從學習到行動」，讓學生在課堂上理解知識，更能在社會現場實踐與回饋。展覽結合地方企業台灣福興與國際夥伴美國在台協會高雄分處的支持，將師生研究轉化為貼近生活的防災教育行動。

李志鵬說，中山大學不只研究防災，更關心災難中的人。學校多年來，參與高雄重大事件，從後勁溪污染、氣爆事件、城中城大火到颱風風災等議題都有中山人的身影。（編輯：龍柏安）1141031