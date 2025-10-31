「解鎖！防災神隊友」開展 陳其邁：政府與公民攜手迎戰極端氣候

（圖／高雄市府新聞局）





為強化民眾因應極端氣候及各型災害的防災觀念，並將防災意識落實於日常生活中，國立中山大學USR「城市共事館」計畫攜手產、官、研各界及美國在台協會高雄分處推出大型互動展覽「解鎖！防災神隊友」。高雄市長陳其邁10月31日出席開幕儀式，並與與會貴賓共同「解鎖」防災知識，邀請市民朋友踴躍前往參觀，一起學習防災、強化韌性。

市長陳其邁致詞表示，極端氣候與各類災害，如國土安全、颱風與水災等，為城市治理帶來多重挑戰。他感謝主辦單位舉辦此次展覽，透過多元情境模擬讓民眾深入了解防災知識，提升應變意識，並期許政府與公民攜手合作，共同打造韌性城市、強化面對災害的能力。

陳其邁指出，災害發生的第一時間，政府觸角不可能即時到達每個角落，因此加強政府與民間的協力至關重要。市府近年成立19隊自主緊急應變隊，並配合內政部防災政策，培訓超過7,000位具認證的防災士，推動地區防災協作，希望透過各種公民演練，在災害發生時能迅速採取行動，有效應對極端氣候的挑戰。

（圖／高雄市府新聞局）

他說，高雄常受颱風侵襲，每次疏散人數高達3,000多人，除必須運用智慧科技協助外，平時也須落實綿密演練及定期檢視與回報機制。市府近年透過智慧科技輔助、不斷操兵演練，已大幅降低民眾面對土石流、颱風等災害的風險。

陳其邁進一步指出，為提升高雄各行政區大規模災害應變量能。由各區公所結合當地發展協會、志工等人，成立「防災協作中心」，以利災時進行人力、物力等資源的統籌運用，協助各區災害應變中心災時疏散、避難收容處所開設及物資發放等工作。

開幕儀式邀請關懷環境的三金得主、創作歌手林生祥獻唱，以歌曲描繪常民面對災害的真實心聲，感動全場。此次「解鎖！防災神隊友」特展即日起至11月23日在駁二蓬萊B6倉庫展出，以民間信仰文化、現代職業角色及互動遊戲為主軸，邀請市民一起發掘生活中的防災「神隊友」，共同學習、共同守護城市安全。

