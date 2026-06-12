解鎖 AWS 國際雙認證 新北青年局「AI 實戰職涯營」助攻媒合熱門科技職缺

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（記者秦裕中／新北報導）新北市政府青年局「2026 AI Practitioner Program（AI實戰職涯營）」即日起開放報名！今年活動全面升級，由市府全額補助市值達6.6萬元課程，以3個月AI人才密集培訓為核心，導入Amazon Web Services（AWS）技術專家培訓，協助21歲至30歲青年考取2張AWS國際認證，並解鎖 AWS 台灣總部參訪，結訓後更有機會獲得雲端服務領導品牌「伊雲谷數位科技股份有限公司」熱門職缺優先推薦，協助青年迎戰AI浪潮、接軌職場。

圖／新北市青年局長邱兆梅（右五）與AWS、互聯網大學、伊雲谷、TechOrange 科技報橘共同為打造第二屆「2026 AI Practitioner Program｜AI 實戰職涯營」

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新北市青年局長邱兆梅表示，AI已成為各行各業重要的關鍵能力，因此青年局持續投入資源推動AI人才培育，希望培養能運用AI工具解決問題、創造價值的跨領域人才。本次「AI實戰職涯營」全面升級，以更貼近職場需求做規劃，特別擴大招募名額、升級課程內容、增加人才媒合機制等，期望透過完整的系列課程，幫助青年掌握AI技能、提升職場競爭力。

新北市青年局表示，今年採「國際雙認證、商業實戰、企業見習、職缺媒合」打造系列課程，學員名額提升至25名。從今年8月至10月進行為期3個月的密集訓練，由AWS授權講師授課，並開設考前衝刺班，協助學員考取「AWS AI Practitioner」與「AWS Cloud Practitioner」國際雙認證；同時，也將帶領學員至AWS台灣總部參訪，近距離接觸全球雲端產業實務，結訓後更享有「伊雲谷數位科技股份有限公司」30個熱門職缺，包含「AI Solution Architect」、「解決方案架構師」與「雲端工程師」的優先推薦，全力協助青年從學習、考證到順利銜接就業。

圖／新北市青年局長邱兆梅表示，青年局持續投入資源推動AI人才培育，希望培養能運用AI工具解決問題、創造價值的跨領域人才

本次訓練課程豐富，除證照課程亦包含互聯網大學開設的9堂實戰課，內容涵蓋自動化流程設計、免程式碼製作AI Agent、簡報技巧等，協助青年培養AI應用能力。課程將於10月辦理「Demo Day成果發表會」，由夥伴企業針對真實產業需求命題，學員則將所學轉化為具市場可行性的解決方案，最後的 MVP 優勝隊伍，將獲得企業端客製化的職涯輔導，為青年履歷加分。

新北市青年局補充，活動從即日起至7月12日報名，將採初審、Coffee Chat交流會等方式選出25名學員。另為擴大青年AI技能培力，凡報名本活動，將獲6堂10小時免費線上課程，且於期限內優先完成線上課程的前40名，即使最終未入選也將獲AWS台灣總部參訪機會。活動正取者須繳新台幣1,000元保證金，符合出席規範與結業條件將全額退還，詳細資訊歡迎至新北市青年局官網查詢。

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