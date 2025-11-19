解鎖AI新台鏈！電子五哥、環球晶⋯砸3千億進駐德州金三角，最完整製造聚落半年成形
早晨7點，德州，達拉斯。
上班時段，升起的陽光開始為這片土地升溫。美國國道七十五號，車流已然湧現，匯聚成一條鋼鐵的洪流。
在地圖上，它只是美國無數平凡的縱貫公路的其中一條，但在達拉斯人的口中，它是繞不開的「中央高速公路」。
一路往北，駛離達拉斯市中心的摩天大樓，不到10分鐘，樓房開始變矮低、龐大的廠房開始映入眼簾，AT&T、德州儀器（Texas Instruments）、惠與（HPE）等美國科技大廠的標誌，沿著七十五號國道， 出現在德州特有的灼熱空氣中，顯得異常清晰。
同時，綿長的國道兩旁，台達電、緯創、光寶、環球晶、英特磊……。外來新臉孔所新購或翻新的廠房，一棟一棟矗立在寬廣平地之上，讓國道兩邊的建築物密度變高了起來。
根據《今周刊》統整可以發現，台廠前進德州，落腳地點明顯集中達拉斯、奧斯汀、休士頓三地為主，形成台廠的黃金三角聚落。
從早期就已紮營在此的鴻海、台達電，先後宣布投資進行新的項目、今年5月開出新產能的環球晶也要加碼。再盤點這兩年新前進美國的科技大廠，電子五哥、ODM組裝代工廠全員推進德州；電源雙雄、機殼、導軌、半導體等大廠同步跟進布局，AI產業鏈的關鍵企業幾乎全報到，目前為止，本刊統計，已有14家製造廠總計投入3千億台幣，遠赴重洋、延伸台灣經驗，來到德州建置產能。
矽晶圓廠環球晶，是這波台廠投資德州最大的企業，合計將投入約2300億台幣（75億美元）。廠房設址於大達拉斯最北側的謝爾曼市，一期廠耗資35億美元、耗時3年打造，已於今年5月啟用，預計明年全面建成，屆時將擁有每月30萬片晶圓的產能。
「環球晶擴建意願很高，但有幾個前提必須達成： 第一期、第二期一定要有獲利。」董事長徐秀蘭表示，任何進一步的產能提升，都必須在有穩固的市場需求、長期的客戶承諾、可持續的盈利能力，以及美國政府的持續支持下才會進行，「確保我們的增長保持紀律、以市場為導向，並符合戰略布局。」
台灣ODM廠和碩則選址大奧斯汀地區，通吃車用與AI伺服器需求，今年10月以台幣9億元（3072萬美元）購入約54萬平方英尺土地、16.88萬平方英尺廠房，加上早前的投入，合計達36億台幣（1.16億美元）。
和碩共同執行長鄭光志表示，選擇在德州購廠的原因之一，是電力成本與供應穩定性，「與墨西哥廠的協作，也是考量。」和碩規畫墨西哥廠以零件製造為主，且具備SMT（表面黏著技術）和打件能力，部分產品可以在墨西哥廠完成前段製造後，移到德州廠從伺服器準系統（L6）接續生產，並執行至伺服器整機系統完成。
至於以火箭升空聞名的休士頓，則是鴻海拓展德州產能的大本營，去年11月鴻海於哈立斯郡，購置逾47萬平方英尺土地，外加逾20萬平方英尺廠房，今年6月再租用兩座共逾60萬平方英呎廠房，大幅擴充AI伺服器產線。
「至少在未來3年，北美洲會持續是鴻海最大的AI伺服器製造基地。」鴻海董事長劉揚偉表示，2026年、2027年鴻海在美國的擴產規模，絕對會比今年更大，「在接下來的6個月內左右，我們會開始看到人形機器人出現在德州廠，它們將生產AI伺服器。」
撰文‧今周刊編輯團隊
