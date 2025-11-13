解鎖COP30關鍵任務：五個QA看懂全球氣候適應目標

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）11月10日於巴西貝倫召開，本屆大會核心目標之一是制定「全球調適目標」（Global Goal on Adaptation, GGA）的指標。從上千項指標中敲定一份百項的清單，將引領全球調適行動方向，也是未來衡量全球調適目標進展的依據。

一、什麼是氣候調適？

全球暖化影響，各地極端天氣發生頻率持續增加。面對氣候變遷影響時，人們可以採取多元的行動與策略，以減輕或避免氣候災害。例如修築堤防、森林復育、水源開發、種植更具耐受力的農作物等。

二、什麼是全球調適目標GGA？

自1992年《聯合國氣候變化綱要公約》，締約方同意應就調適措施展開合作，但未談及細節。2013年，非洲談判小組（AGN）提案設定全球調適目標，2015年的《巴黎協定》正式納入。

廣告 廣告

為衡量全球減碳成果，必須有統一且明確的碳排放量計算標準。要檢視全球調適行動的進展，也須設定具體、可衡量的行動目標與指引，並且強化開發中國家的調適資金與支持。

智庫E3G研究員阿爾瓦雷斯（Ana Mulio Alvarez）表示：「就像減碳以升溫不超過1.5度°C為目標，GGA就是減緩行動的方向。若本屆大會能通過GGA指標清單並實施GGA，意義十分重大。」

三、GGA架構有哪些項目？

《巴黎協定》後，GGA的討論並無多大進展，直到2023年的第28屆氣候大會（COP28）終於通過了GGA架構（UAE Framework for Global Climate Resilience，簡稱GGA Framework ）、並訂下完成GGA指標的兩年計畫。今年，就是完成指標的關鍵時刻。

COP28談定GGA架構包含11項目標，其中4項為調適循環目標，包括風險評估、規劃、執行與學習；另外7項則是主題目標，包括水資源、糧食、健康、生態系統、基礎設施、消除貧困與文化遺產。主目標下再細分子目標，例如「享有乾淨的水」即是水資源的子目標。

不過該份文件缺乏引入實施手段（資金、能力建設和技術轉移），也難以追蹤調適行動的進展。

四、GGA如何挑選指標？

有的地方有洪災、有的地方缺水，調適的需求、方法、標準往往隨地點、文化、社群而異，要設定全球通用的指標並不容易。為了衡量GGA進展，GGA一度設定了超過9000個指標。而最終目標，是將指標縮減至100項以下。時程緊迫、人力不足，還缺乏明確的方向。

倫敦動物學會政策專家勞林（Bethan Laughlin）向《Carbon Brief》解釋，GGA指標不僅要能促成氣候調適的雄心，卻也要兼顧技術嚴謹性及政治可行性。同時，指標還要為多樣化的行動保留彈性選項，卻又不能太彈性。

五、氣候調適的挑戰

減碳談判最難的就是金融──誰該為氣候災害買單、誰拿多少、承諾資金不到位，GGA最大障礙也是金融。

根據聯合國環境規劃署（UNEP）《2025年調適差距報告》（2025 Adaptation Gap Report），到了2035年，開發中國家的調適資金需求將達3650億美元，缺口是目前資金的14倍。很多國家即便制定了調適計畫，但資金不足，債務型融資比重高，反而造成調適債務。

除了金融外，資源有限的國家也可能缺乏規劃調適行動所需的專業知識、技術、數據等，這些都會影響調適進展與成果追蹤。

COP30與調適未來

本屆大會想通過GGA指標並不易，最終指標也可能在國際角力後打折，但對主辦國巴西而言，通過GGA指標清單將是本屆氣候大會最重大的談判成果。

有了指標清單後，氣候調適架構就可以啟動，開始追蹤成果。專家期待，這次不僅要通過GGA指標，還要訂定未來計畫，例如繳交報告、指標的定期更新等，讓國際氣候調適能更長遠的運作下去。