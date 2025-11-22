在多數日本民眾的印象中，現代天皇只是溫和親民的國家象徵，出席典禮、慰問災區、接見外賓。然而，二戰後隨著憲法更替與身分轉變，天皇與皇室雖失去了「現御神」的地位，卻依舊保有穩定且龐大的生活資源。(圖片來源/pexels)

揭秘日本皇室理財團隊陣容 銀行高層為天皇操盤賺進天文數字

在多數日本民眾的印象中，現代天皇只是溫和親民的國家象徵，出席典禮、慰問災區、接見外賓。然而，二戰後隨著憲法更替與身分轉變，天皇與皇室雖失去了「現御神」的地位，卻依舊保有穩定且龐大的生活資源。這些經費與財產的運作方式，至今仍帶著外界爭議與疑問。

日本史學者胡煒權在《解開天皇祕密的70個問題》中指出，戰後的新憲法將天皇定位為「國家象徵」，在美國默許下，天皇與皇室得以繼續出席官方活動。為了維持這些場合的運作，日本政府每年從國家預算中編列一筆「皇室費」，作為天皇與皇室的生活與活動經費，並依《皇室經濟法》管理。

所謂皇室費，主要分為三大類：宮廷費、內廷費與皇族費。宮廷費專門用於天皇與皇室的公務開支，例如國宴、地方巡訪等活動；內廷費則屬私人用途，包括天皇、皇后、皇子、公主的日常生活費與雇用廚師等支出，並以每位成員為單位預算，而非以家族總額計算；皇族費則針對核心家族以外仍具皇族身分的親屬，如弟妹、叔叔等人的私人開支，也按人數計算。

此外，與皇室運作相關的還有兩項支出：宮內廳費，涵蓋管理皇室事務的各項開銷；以及皇宮警察本部費，用於維持皇室安全，尤其在天皇出巡時提供警護。這些經費全部來自國家稅收，由宮內廳統籌管理並公開金額與用途，但具體合理性不對外審查，且天皇與皇室成員免繳稅款與國民保險費。也因此，自戰後以來，部分團體質疑皇室生活費屬「公器私用」，維持了特權階級的色彩。

根據宮內廳資料，2018年度的宮廷費為91億7145萬日圓，皇族費3050萬日圓，內廷費3億2400萬日圓。與2003年相比，三項合計增加近30億日圓。除了物價指數影響與臨時支出增加外，天皇與皇室近年參與公益與國家活動更為頻繁，公開場合的曝光率也明顯提升。

除了年度經費，現代天皇與皇室的財產還分為「公」與「私」兩部分。「公的財產」指由宮內廳管理、天皇向國家借用的設施與資源，包括京都御所、東京皇居，以及分布全國的別墅、牧場、農場等。這些資產並非私有，而是作為天皇履行象徵職責所需的「道具」，由國家提供理所當然。

至於「私財」，主要來源包括內廷費結餘、銀行存款、股票與債券投資收益等。例如2019年退位的平成天皇，其私人財富還包括昭和天皇過世時留下約20億日圓的遺產（扣除5000萬日圓遺產稅後，部分設立基金），以及擔任皇太子期間的東宮預算結餘。這些財務細節不對外公開，僅宮內廳內廷會計主管知情。

值得注意的是，日本新憲法第88條明文規定「皇室不得擁有私產，所有皇室財產均屬國家資產」。這條款原意在反省二戰前舊帝國憲法賦予皇室的龐大經濟與政治影響力。然而，戰後憲法實施多年，這項規定並未嚴格執行。昭和天皇駕崩後，社會才開始關注此事，日本政府最終以「資產不過度膨脹，且不集中於單一成員」為條件，默許皇室持有私人財產。

在此基礎上，天皇進行投資時，宮內廳還會聘請專業顧問，多為國家銀行或大型銀行的前高層。隨著投資成敗，皇室私產的規模會增減不一，但相關內情從未向國民公布。

在國家象徵與特權階級的微妙平衡之間，戰後的天皇既不再是擁有萬頃土地的最高統治者，也不是全然「一無所有」的象徵人物。從公開的皇室費到隱密的私人資產，這份經濟結構依舊反映出皇室在現代日本政治與社會中，無法忽視的獨特地位與爭議焦點。

原子彈落下後，昭和天皇如何影響終戰決策？他的權力究竟有多大？

每年4月29日，日本迎來「昭和之日」，這一天原為昭和天皇的誕辰，如今則成為日本國定假日，標榜反思昭和時代的歷史與未來。然而，在官方強調昭和時代的「復興精神」之際，關於昭和天皇的戰爭責任，卻依舊是日本社會的禁忌話題。

歷史的影子：天皇的遺憾與無奈「阻止戰爭無果，其遺憾與無奈，雖已七十有年，至今依然不變。」這是1971年昭和天皇參拜伊勢神宮時留下的和歌，流露出他對二戰的反思。然而，這樣的表態究竟代表懺悔，還是迴避責任？在戰後的東京審判中，許多戰爭罪犯被處決或監禁，但昭和天皇卻免於究責，並繼續作為國家象徵，這一決定在國內外引發爭議。

支持「天皇無罪論」的人認為，依據《大日本帝國憲法》，天皇只是「統而不治」的國家元首，決策權掌握在內閣和軍方手中，昭和天皇只是戰爭的被動見證者。然而，「天皇有罪論」則強調，天皇握有絕對軍事統帥權，所有作戰決策最終都須由他批准，甚至在戰爭中多次親自下達指令。最具爭議的是，當美國對廣島、長崎投下原子彈後，天皇迅速下達「終戰詔書」，結束戰爭——這是否意味著他其實一直擁有決策權？

「昭和之日」的意義：紀念還是掩蓋？

戰爭過去近80年，日本社會對昭和天皇的歷史評價依然分歧。2007年，日本政府正式將4月29日定為「昭和之日」，取代原有的「綠之日」，強調這一天是「回顧昭和時代，思考國家未來」的時刻。然而，這一改動並非毫無爭議。

當年推動「昭和之日」的國會議員希望藉此彰顯昭和時代的經濟復興成就，但日本左派則批評這是對戰爭歷史的美化，刻意淡化昭和天皇的戰爭責任。事實上，早在1989年昭和天皇駕崩後，如何處理他的誕辰紀念就成為日本政治上的敏感問題。有人主張應以「昭和紀念日」的名義延續，但因反對聲浪過大，當時政府選擇以「綠之日」取代，直至2007年才改為「昭和之日」。這場名稱之爭，正是日本社會如何看待昭和天皇歷史地位的縮影。

歷史記憶的斷裂：戰爭責任如何被重塑

「戰爭責任」在日本歷史敘事中逐漸被重塑為「敗戰責任」。戰後，日本政府迅速將戰爭罪責推向軍部，將昭和天皇描繪為「被矇騙的象徵性元首」，並以「全力重建國家」的形象取代「戰時領袖」的身份。自1950年代開始，日本政府淡化昭和天皇的戰爭責任，宮內廳更明確指示天皇應避免公開談論二戰，媒體亦鮮少觸及這一話題。但歷史終究不是單向敘述。1990年代後，隨著歷史學界解密戰時文件，昭和天皇的角色再度成為研究焦點，特別是他在戰時決策的影響力，顯示他並非單純的「無辜受害者」。儘管如此，在日本社會，對於昭和天皇的爭議仍然難以公開討論。每當「昭和之日」到來，這段歷史彷彿在紀念與遺忘之間拉扯——是反思，還是選擇性記憶？

歷史是否終將被遺忘？隨著戰後世代逐漸凋零，昭和天皇的戰爭責任議題是否會隨時間消散？許多歷史學者認為，當日本社會越來越聚焦於經濟發展與當前國際局勢時，這段歷史的討論或許將進一步淡化。但無論如何，「昭和之日」的存在，至少提醒著日本社會，在紀念「昭和時代的復興」時，也不能忘記那段曾經吞噬無數生命的歷史真相。

內容來源：《解開天皇祕密的70個問題》時報出版授權轉載。

