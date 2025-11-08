「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！
（社會中心／綜合報導）高雄中央公園去年底發生一起駭人猥褻案，一名男子阿源（化名）假借搭訕之名，對正在清掃的清潔女工小美（化名）伸出狼爪。事後不僅留下30元「封口費」企圖息事，還持續以不雅訊息騷擾對方。高雄地方法院審理後，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，另依跟蹤騷擾防制法追加2個月刑期，可易科罰金，全案仍可上訴。
示意圖／擷取自免費圖庫freepik
判決書揭露，案發於2024年11月24日下午2時許。當時阿源騎機車行經中央公園西北角，看見小美獨自打掃，竟心生歹念。他假裝想加LINE好友搭話，趁對方不備，突然強吻並以手觸摸胸口與腰部，接著解開褲子露出生殖器，強拉對方的手要求觸摸，甚至命令幫他口交。小美驚慌閃避，對方才暫時離開。
沒想到不久後，阿源又折返現場，要求小美前往附近整修中的文學館，趁機伸手進入她的內褲內。小美尖叫反抗並威脅報警，他才停手離去。臨走前，竟丟下30元企圖封口，但被小美拒絕。
離開後，阿源仍不罷休，透過LINE連續三天傳送裸照與性愛影片給小美，甚至留言「妳棒棒糖喜歡嗎」、「有大支嗎」等猥褻訊息。小美心生恐懼，向表哥求助並報警處理。警方循線追查，迅速鎖定阿源身份並將他逮捕。
審理期間，阿源辯稱自己只是聊天，否認有任何不當接觸。不過法官調閱LINE紀錄後發現，他確實傳送不雅影像，且事後主動提出金錢和解，顯見心虛。法院認為其行為手段粗暴、侵害被害人身心安全，已造成嚴重創傷，依法判刑以示警惕。
