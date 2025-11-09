解開「生命物流」奧秘 諾貝爾獎得主羅思曼台大談細胞傳輸

2013年諾貝爾生醫獎得主詹姆斯・羅思曼教授（圖右）及其夫人－耶魯大學知名神經科學家喬伊・赫希教授（圖中）參與台大座談會，共同分享寶貴的科學熱情與人生體悟。（台大提供／林縉明台北傳真）

2013年諾貝爾生醫獎得主、美國耶魯大學細胞生物學系主任詹姆斯・羅思曼（James E. Rothman）教授，以及其妻子耶魯大學知名神經科學家喬伊・赫希（Joy Hirsch） ，日前共同出席台灣大學舉行的座談會。 羅思曼分享最新研究證實鈣離子感受蛋白在最後的釋放階段扮演著「啟動器」的關鍵角色，同時援引神經性疾病患者相關蛋白質突變的案例予以佐證。

羅思曼研究因揭示細胞內囊泡運輸的關鍵分子機制而獲諾貝爾獎，被譽為解開細胞內「生命物流」的奧秘。他長年致力於探究細胞內囊泡與細胞膜之間的精確對接與融合過程，對現代細胞生物學產生了深遠影響。

羅思曼日前受邀出席台大「宋恭源先生頂尖研究講座」，以「突觸傳遞為何如此迅速？」為題發表專題演講。他生動地指出，相較於細胞生長與賀爾蒙分泌，突觸囊泡傳遞神經傳導物質的速度快上千至萬倍，堪稱「渦輪增壓（Turbocharged）」等級的極速傳輸。

羅思曼結合無細胞蛋白質功能重建系統與冷凍電子顯微鏡技術，詳細闡述突觸囊泡在與細胞膜結合時，如何透過一個由SNARE蛋白、伴護蛋白與鈣離子感受蛋白等關鍵蛋白質組成的對稱特殊結構，實現3階段能量釋放機制，完成極速傳遞。

羅思曼分享最新研究，證實鈣離子感受蛋白在最後的釋放階段扮演著「啟動器」的關鍵角色，同時援引神經性疾病患者相關蛋白質突變的案例予以佐證。羅思曼教授對研究的熱忱感染在場師生，現場氣氛活絡，其講座內容精彩且富有啟發性令與會者獲益良多。

羅思曼妻子赫希則在台大醫學院院長講座中，介紹她運用「雙人神經影像」揭發人類日常社交互動時所觸發的大腦機制。她指出，例如人在面對真實人臉或視訊中的人臉，以及在認同或不認同某件事時，大腦都會觸發不同的神經反應，體現人腦對不同社交情境的精細編碼。赫希教授的最終目標，是建構一個綜合性的、受大腦啟發的神經網路模型，以應用於人類與機器人之間的社會交流。

面對不斷變革的科研趨勢，2位教授也重點討論人工智慧（AI）的重要性，羅思曼以神經連結圖譜與AI的結合為例，說明其在模擬神經活化與理解大腦機制上的巨大潛力；赫希則鼓勵學生「不要害怕AI，要相信它帶來的價值」，提醒年輕學者主動掌握時代工具。

