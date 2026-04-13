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解除入境管制暨赦免同意書？ 移民署：假的！呼籲循正規管道申請

有關網路流傳「中華民國內政部移民署解除入境限制暨赦免同意通知書」一事，移民署澄清，該文件並非移民署所核發，且辦理解除管制不需要費用，行為人已涉犯刑法詐欺罪嫌，民眾可向警政署或移民署各縣市專勤隊提出檢舉，提醒民眾切勿輕信或透過不明管道辦理，以免權益受損。

移民署進一步表示，外國人經依法禁止入國者，若符合法定解除管制條件，可向移民署申請解除或縮短禁止入國期間，移民署依法審核後，皆會以正式公文回復申請結果，申請解除管制無需支付任何費用。請民眾切勿輕信網路流傳文件或不實資訊，如有人聲稱付費加速流程或不符規定也可解除管制，就是詐騙技倆。

移民署呼籲，冒用政府機關名義向他人詐取財物之行為已觸犯刑法加重詐欺罪，最重可論處7年有期徒刑，請民眾勿以身試法，一經查獲絕不寬貸。另外提醒民眾如果對於申請解除管制等流程有相關疑問，可逕洽移民署各地服務站或至官方網站查詢，以保障自身權益。