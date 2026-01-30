「解除契約」潮州副站長將北調！發文拒絕 台鐵：當事人曾申請

即時中心／林韋慈報導

因拍攝並上傳台鐵「奧客行徑」影片，多次在畫面中揚言「解除契約」而爆紅的台鐵潮州站邱姓副站長，近日傳出將被調往北部車站續任副站長。台鐵南區營運處已函覆北區營運處，表示「同意配合辦理」。不過，邱男本人隨後在YouTube發文，公開表態拒絕北調，並請求繼續留任潮州。





網友期待「頂尖對決」

台鐵南區營運處日前回函北區營運處，對於將邱姓副站長調任北區車站副站長一案，明確表示同意配合。消息曝光後，雖然邱男目前已不再於YouTube揭露車站奧客行為，但仍有不少網友戲稱，若他到北部任職，勢必再掀起「奧客對決」。

邱男：潮州已是第二個家鄉 盼自願放棄過調

邱男在YouTube發文指出，自己已在潮州站服務10年，現年53歲，早已將潮州視為第二個家鄉，當地有固定就醫的醫師，也有論及婚嫁的女友，並計畫在屏東購屋置產。若被北調，將對其生活與健康造成重大影響，甚至可能間接影響台鐵行車安全。

他也表示，希望台鐵能依「自願放棄過調」方式處理，讓他繼續留在潮州服務。

稱遭指名商調 質疑調動合理性

邱男隨後於留言區補充，南區營運處回應稱，因他早年曾提出「南居北工」的申請，如今又拒絕北調，讓台鐵在調度上感到困難，並質疑其信賴性；台鐵也指出，北部醫療資源相對較多。

對此，邱男反駁，自己等了7年未被調動，如今卻在突然出現人力需求後遭調走，質疑台鐵以「指名商調」方式處理，是刻意針對。他強調，自己從未收過任何處分書，歷年考績皆為乙等，如今卻在違反個人意願的情況下被調動，直言「哪天要把我調到花東都有可能」。

目前台鐵尚未對此爭議作出進一步說明。

邱男自曝拒絕調職。（圖／擷取自血汗台鐵）













台鐵發公文表示要將邱男調往北部。（圖／擷取自血汗台鐵）







