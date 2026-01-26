解除威脅！馬太鞍堰塞湖壩體降挖 成功見底

林保署從12月開始沿河道挺進壩區，進行降挖導水工程。（圖／東森新聞）





花蓮馬太鞍溪在去年九月份發生溢流災情，釀成重大死傷，在林保署派遣工程團隊，靠著14位工人日夜趕工進行降挖工程，終於在今天（26號）傳出好消息！原本蓄水量大幅縮減，湖水幾近見底，解除潰堤威脅。

河床上一台台怪手在現場待命，顧不得危險在湍急的河水中，一鏟一鏟將湖底泥砂挖出清運，花蓮馬太鞍溪堰塞湖在去年九月份爆發溢流災情，造成19人死亡5人失蹤，為了防止剩餘的湖水，再度引發潰堤，林保署從12月開始沿河道挺進壩區，進行降挖導水工程，歷經一個多月的努力之後，堰塞湖水位，終於從27.9萬立方公尺，降到2.6萬平方公尺。

林保署花蓮分署長黃群策：「我們從12／3開始，嘗試上去一直到12／28才到頂，到頂之後開始施工，一直到今天25號，（水位）已經幾乎見底。」

險路實在難行光是上山，就因為有許多落石區無法克服，甚至得耗時2個多禮拜，才能登頂。

晶富營造老闆黃國寶：「水流沒辦法控制，在當中也碰到一波波的洪流下來，重機械當然也有受損。」

14位無名英雄挺到最後一刻，功不可沒，而這一路驚險萬分，中途更得面對寒流低溫，因此不少人打退堂鼓。

晶富營造老闆黃國寶：「到上面的土方大石頭那麼多，坡度又很陡，高度都超過200公尺以上，請假的請假，落跑的落跑，要出發當天少了3個開怪手的司機。」

不過好在替補人員趕緊上陣才終於完成這項大工程，現在任務終於告一段落，14名工人由空勤總隊接送下山，見到好久不見的家人全都紅了眼眶，緊緊擁抱喜極而泣。陽明交大團隊也預計將在29號完成風險評估，下游居民終於不用再提心吊膽，能夠安心過個好年。

