解除武器出口限制援助被侵略國 日3在野黨同意

日本國會。 圖 : 翻攝自千代田區觀光協會

[Newtalk新聞] 日本國民民主黨和參政黨的安保政策負責人今（21）日在NHK的節目表示，支持廢除現行的國防裝備出口限制規定。

日本執政黨自民黨在12日的安全保障調查會會議上，提出廢除目前將防衛裝備出口限制在救援、運輸、警戒、監視和掃雷等5類非戰鬥用途的規定，同時設立一定的保障措施。值得注意的是，該黨也以烏克蘭為例，考慮解除對遭受侵略國家的武器出口禁令。

《產經新聞》報導，國民民主黨的山田吉彥指出，有必要對裝備出口進行某種程度的限制，並表示「我支持廢除這五類限制」。參政黨的松田學表示「這對日本的安全有利」。保守黨的有本香也明確表示支持。

廣告 廣告

日本立憲民主黨的岡田克也，則針對出口目的地國家可能發動日本意想不到的戰爭的擔憂，呼籲保留這五類武器，並表示「具有可能升級衝突的致命能力的武器不應該出口」。

日本是多黨制的議會內閣制國家。國民民主黨在頗多政策上支持執政的自民黨。參政黨和保守黨在國安政策方面，也較接近自民黨。立憲民主黨雖然挑戰自民黨，但往往孤掌難鳴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本海自第5艘淡路級掃雷艦命名「慶良間」 預2026年交付服役

林保華觀點》中日緊張關係不了了之，中共忙著窺伺自己配偶？