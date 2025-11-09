解除禁宰令第二天！彰化毛豬拍賣再創高貴 均價衝上112.5元

中央恢復毛豬屠宰和拍賣交易的第二天，彰化縣肉品市場今拍出每公斤130元，不過家庭主婦到傳統市場買豬肉認為「不貴」，還猜測可能政府「有控制」，大家能買到和非洲豬瘟疫情爆發前價格差不多的豬肉。

政府採登記出豬控管豬價，彰化縣肉品市場今拍賣事前登記的1786頭毛豬，最高價來到每公斤130元，比昨天微跌2元，平均拍賣價每公斤112.5元，比昨102.5元上漲10元。

彰化縣肉品市場表示，中央媒合冷凍廠向彰化縣肉品市場買豬，昨解除禁宰令之後的首日拍賣2300多頭，其中200頭就是給冷凍廠，品質最好的豬昨、今都拍出高價，平均價格因今交易數量較少而價揚，明（9日）休市，下周一仍是登記出豬到場拍賣，經過兩天拍賣，承銷人已進貨補充庫存，豬價如何則有待觀察。

非洲豬瘟疫情解除後恢復毛豬交易，拍賣價每公斤重回百元以上，零售市場市況仍熱絡；一名林姓家庭主婦表示，今買胛心肉和五花肉，價格和疫情前差不多，沒感覺被貴了，可能政府有控管豬價，希望消費者買到物美又價錢合理的豬肉。

