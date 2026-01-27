解除警報 馬太鞍溪堰塞湖降挖完成

馬太鞍溪堰塞湖拆彈成功，14位工程人員平安歸來，家人含淚擁抱的畫面讓人感動。他們從去年12月底上山，一個月的英雄旅程艱險萬分，帶領團隊的黃國寶，他從9月25號就進駐花蓮，連續攻克了燕子口以及馬太鞍溪的兩大堰塞湖，他提供尚未曝光的第一手的畫面，還有許多不為人知的幕後故事，帶您來看。

堰塞湖拆彈英雄平安下山，家人們送上大大的擁抱，團隊的領頭羊黃國寶，也是嘉邑行善團的成員，他從堰塞湖溢流的第三天，就進駐災區。工程人員 黃國寶：「(沒有回過家) 沒有，很想孫子，昨天晚上睡不好，因為床太軟了，因為在那邊(山區)都睡地上。」

廣告 廣告

「開始進行降水位，預計每次50公分，水位開始下降。」

在這一段時間，團隊日夜兼程，沿著馬太鞍溪河道挺進深山裡的堰塞湖，過程驚險萬分。工程人員 黃國寶：「到達壩體以後 要上去更困難，因為颱風過後，把細粒料(土石)都沖走了，剩下那個大塊石 ，都是幾十噸以上的，夜間在那邊過夜是最困難的，晚上根本閉不上眼睛，因為一邊山坡 是被河流在沖刷，另外一邊隨時都會再掉落石頭。」

NS「全世界第一個，用水桶沖耳掛咖啡。」

深山的物資相當珍貴，渴了累了就用大鍋煮開堰塞湖水沖咖啡，餓了就吃泡麵罐頭，在降挖的過程中，犧牲了四部機具。工程人員 黃國寶：「在機具碰到問題以後，當下就決定犧牲機具，人員一定要安全地撤離。」

「大片的滑坡，有叫重機械後退，安廷後退 安廷後退。」

工程人員 黃國寶：「後來人員他們還是非常地勇敢，很值得欣慰就是，他們都再往前挺進的時候，他們都義無反顧。」

「謝謝 謝謝支持。」

黃國寶的太太 王麗卿：「好恐怖好害怕，他上去的時候，我真的是每天都睡不著，真的太擔心了。」

更多 大愛新聞 報導：

光復中繼屋 重新找回生活甜度

束之「高」閣 ！天空步道熱潮退

