解除頑固型高血壓心臟未爆彈 立體定位神經消融術結合可吸收支架 保留血管彈性

臺中市立老人復健綜合醫院(簡稱臺中市立醫院)心血管中心團隊醫師：心臟內科主任簡思齊(左)、心臟內科暨導管室主任鍾偉信(右)與患者合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】臺中市立老人復健綜合醫院（以下簡稱市立醫院）心血管中心近日成功救治一名外表健康、無不良嗜好、卻長期受頑固型高血壓困擾的壯年男性患者。患者體態良好但血壓長期飆破180 mmHg，伴隨劇烈頭痛與失眠。心臟內科暨導管室主任鍾偉信醫師檢查後發現，他除了血壓失控，低密度膽固醇（LDL）異常偏高、冠狀動脈亦有明顯狹窄。為避免血管進一步受損，團隊建議施行立體定位腎動脈交感神經消融術（RDN），並同步植入第三代鎂合金可吸收支架。治療後患者血壓即降，狹窄血管成功撐開，且未來支架吸收後，血管可恢復自然彈性。

解決高血壓源頭、修復狹窄血管

該患者雖規律服藥與追蹤，但多年來始終無法有效控制血壓，因此輾轉來到市立醫院尋求治療。經心血管中心安排精密檢查後，由鍾偉信、簡思齊、陳琦棟醫師施以立體定位腎動脈交感神經消融術改善頑固型高血壓，同時針對冠狀動脈病灶植入鎂合金可吸收支架。手術歷時約兩小時，過程順利。隔日患者即可下床活動，且在未服用降壓藥物的情況下，血壓已降至125~135/80~85 mmHg。另外，患者LDL高達200 mg/dL，屬心血管極高危險群，加上近期剛治療腎結石，醫師建議搭配目前最新一代降脂針劑治療，副作用低。患者對於能一次整合處理高血壓、動脈狹窄及血脂問題，深感安心，因為鍾醫師能聽懂他對副作用的擔憂，並表示終於找到「能改善病根」的治療方式。

放置支架前，患者血管嚴重狹窄(左)，術後血管打通(右)。（圖/臺中市立醫院提供）

頑固型高血壓危險更高：中風、心肌梗塞都可能悄悄發生

鍾偉信主任提醒，高血壓與高膽固醇通常沒有明顯症狀，卻是造成心肌梗塞、腦中風、心衰竭與腎臟惡化的主因。尤其頑固型高血壓更容易導致血管脆弱，引發缺血性與出血性中風，風險高於一般高血壓患者。若出現頭暈、胸悶、呼吸急促、視線模糊等症狀，都是緊急警訊。

年輕患者首選：可吸收支架保留血管彈性

年輕患者若以傳統金屬支架治療，血管會因永久性金屬結構而失去自然舒縮能力。第三代鎂合金可吸收支架初期能穩定撐開血管，一年內約99%會被身體吸收，不會殘留異物或造成長期發炎，對保留未來血管健康十分有利。但前提須血管無嚴重鈣化、長度短、無大分支之情形，才能評估使用。

放置第三代可吸收支架，一年內約99%會被身體吸收，不會殘留異物或造成長期發炎。(非患者本人)。（圖/臺中市立醫院提供）

心血管中心跨科整合 展現快速救命能力

心臟內科簡思齊主任指出，患者迅速恢復的關鍵在於市立醫院心血管中心完善的跨科整合，由張坤正院長統籌、心臟外科蔡峯均主任領軍，從急診、心臟內外科、檢驗科、影像科到加護團隊皆能快速合作。對於急性高血壓危象、胸痛或疑似冠心病患者，緊急照會系統與控床機制可在最短時間完成診斷並啟動治療，提升成功率。

鍾醫師提醒民眾務必重視五高：高血壓、高血糖、高血脂與高尿酸、高體脂，並保持定期追蹤與治療。找到合適且願意溝通的醫師，選擇最適合自己的治療方式，並與醫療團隊建立良好互信，才能把握黃金治療時機，維護心血管健康。