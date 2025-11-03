解除「廚餘禁餵」 陳駿季：須達成3前提
中央應變中心提出的疫調報告，全台首例非洲豬瘟肇因確定為「未確實烹煮的廚餘」，但未來是否禁止廚餘餵豬，農業部長陳駿季3日仍未鬆口，但廚餘禁餵將持續延長，不會在6日同步解禁，陳駿季指出，需要達成「查核、監控落實、法規修正」3大前提，才會考慮解禁。
陳駿季指出，廚餘餵養解禁的第一前提，為查核全國434間廚餘養豬場，以本次案場為例，該養豬場的烹煮設備「根本沒辦法運作」，甚至連國軍要幫忙修都修不好，會避免類似情況再發生，第二，未來烹煮影像將改為即時上傳、即時監控，不會再是透過照片，確保所有SOP都能被落實，第三，相關法規層面也需要與時俱進，上述都完成後，才會思考能否繼續廚餘養豬。
陳駿季並強調，廚餘本身也是飼料來源之一，且透過落實烹煮與未落實烹煮的對比來看，證實經妥善處理之廚餘確實無問題，遂未來將確保所有廚餘的蒸煮，而目前對於廚餘餵養，為「原則禁止，例外核可」，經地方政府許可始能透過廚餘餵養，但未來會不會全面禁止還是需要討論，也不可能馬上就禁止，還是需要給產業緩衝期，以及未來廚餘去化是否能夠完善，都需要跨部會研議。
養豬協會理事長潘連周指出，全國9成以上養豬戶都反對廚餘養豬，因此對於農業部提出的3個條件也可以認同，不過最主要還是希望這些仍在使用廚餘的養豬戶能順勢轉型，且就目前來看，這幾天廚餘養豬戶仍能持續運作，顯見飼料餵養可行，而南台灣多數縣市也透過自治條例禁止廚餘養豬，全面禁用絕對可行。
雲林縣長張麗善3日說，非洲豬瘟主要的感染源就是廚餘，唯有永久全國禁止廚餘養豬，才能真正杜絕非洲豬瘟，中央政府到現在還拖拖拉拉，不敢下定決心，造成養豬農心情忐忑不安。她也呼籲中央推行1縣市1廚餘資源化處理場，將環境挑戰轉化為循環經濟典範。
宜蘭縣政府3日宣布，縣內將全面禁止使用廚餘養豬，以防疫為最高原則，避免因小失大，縣府除配合中央補助政策外，也正研擬「加碼補助」措施，預計以補貼差額或階段性獎勵方式協助豬農轉型並穩定飼養成本，廚餘將改由再利用設施妥善處理，例如轉製成堆肥或生質能源。
其他人也在看
台中廚餘改焚化 南投「化整為零」
非洲豬瘟造成廚餘去化管道受限，為避免民怨，台中市已全面禁廚餘進掩埋場，改送焚化爐，桃園市因焚化、再利用管道有餘裕，掩埋場...聯合新聞網 ・ 5 小時前
查非洲豬瘟！豬農陳姓父子涉1罪收押禁見 廚餘蒸煮機壞掉卻傳「舊照」矇混
台中地檢署檢方持續釐清非洲豬瘟案，持搜索票搜索台中市梧棲區養豬場陳姓父子，以及臺中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共計4處執行搜索，並約談4人到案說明。偵訊後，認定案關養豬場陳姓父子共同涉犯《刑法》行使業務登載不實文書等罪之犯罪嫌疑重大，今（4）日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准 。太報 ・ 4 小時前
中市府擅闖清消 農業部促徹查
中央應變中心預計3日對台中非洲豬瘟案例場進行採檢，但2日卻發生「台中市府人員誤入案場清消」，導致採檢延後，對此農業部長陳駿季昨喊話台中市長盧秀燕，針對台中發生的狀況應詳細調查，而不是簡單說是誤會，將要求台中提出完整報告。台中市議會民進黨團痛批中市府離譜，中市府回應，將全面究責，並從重處理。中時新聞網 ・ 7 小時前
豬肉禁令7日能解封？卓榮泰：明中午開會決定
台灣10月底爆發首例非洲豬瘟，外界關注本周五（7日）能否解封，恢復活豬運送屠宰交易。行政院長卓榮泰今天（4日）受訪表示，周三（5日）中午會開會決定是否完全解封，未來一個月將展開後續市場管理與肉品穩定計畫，並以周為單位進行檢討。至於其他問題，就請檢調單位進行必要的調查，及時給社會大眾一個真相。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
【本日焦點】立委提「颱風假回歸中央」氣象署表態／八仙樂園因塵爆封閉10年 侯友宜向業者喊話／普發一萬周三起可線上登記 領取方式一次看
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.立委提「颱風假回歸中央」氣象署表態 2.八仙樂園因塵爆封閉10年 侯友宜向業者喊話 3.杜文珍：推測病毒可能來自未蒸煮廚餘 4.花蓮「金三角商圈」變樣 20間店掛租5.大學國文課用「全英文授課」學界喊話Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 18 小時前
停車格畫到路中央？ 民眾傻眼 斗六市長上網澄清
停車格畫到路中央？雲林斗六市鎮南路最近路面刨除重鋪瀝青，昨（3）日畫設標誌標線及停車格，其中停車格卻畫在路面邊線內，道路變窄，邊線外則留寬敞空地，有民眾拍照PO上社群，引起熱議。斗六市長林聖爵親自上網澄清，指線外將劃設標線型人行道。民眾在社群中PO出斗六鎮南路停車格畫設照片，並指第一次看到停車格這種自由時報 ・ 2 小時前
台中非洲豬瘟案 豬農父子涉業務登載不實羈押禁見
（中央社記者蘇木春台中4日電）台中養豬場爆非洲豬瘟，有關死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，且案例場還將廚餘分給其他豬場。檢方昨天約談經營者陳姓父子後，今天凌晨依業務登載不實文書罪嫌，向法院聲押禁見獲准。中央社 ・ 9 小時前
中央疫調：非洲豬瘟僅在台中案場 廚餘疑禍首
中央非洲豬瘟災害應變中心昨公布最新疫情調查結果，確認僅發生於台中市一處養豬場，目前全國未見其他擴散跡象，推論病毒最可能來...聯合新聞網 ・ 5 小時前
廣告傳奇！高雄抓漏達人「陳財佑」現身母校 現況曝光
高雄正修科技大學1日晚間舉行60週年校慶活動，許多校友回娘家一同用餐，其中國民黨立委柯志恩前往會場逐桌致意，竟遇到現年64歲被視為高雄抓漏達人、抓漏傳奇的陳財佑，還拿著招牌黑白照合影，令網友直呼相當奇妙。鏡報 ・ 1 天前
八仙樂園塵爆事件封閉10年 侯友宜：支持重建、市府願和業者一起創造雙贏
新北市八里區八仙樂園因10年前塵爆事件後封閉迄今，市長侯友宜針對大巨蛋選址問題表示，八仙樂園是私有，土地主要是農業區，希望業者能面對問題，空置不能解決問題，他支持八仙樂園重建水上樂園或兒童樂園，創造地方雙贏。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
影／全台僅2人擁有！陳偉殷開箱「MLB終身通行證」
影／全台僅2人擁有！陳偉殷開箱「MLB終身通行證」EBC東森新聞 ・ 4 小時前
美聯準會理事庫克警告：關稅效應顯現 明年通膨恐居高不下
美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）3日警告，隨著關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。她並說，儘管總統川普想將她免職，她仍會履行自己的職責。庫克也談到自己正進行中的訴訟，對外界給予的支持，她很感激。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
養豬場「冒名」拿廚餘引爆豬瘟？ 環保局怒：最高罰300萬
即時中心／廖予瑄報導追查豬瘟源頭！中央災害應變中心今（3）日召開記者會，指揮官、農業部次長杜文珍表示，根據疫調小組調查結果，推測非洲豬瘟病毒可能來自「廚餘」。對此，台中市環保局回應，梧棲清潔隊沒有載運廚餘到C養豬場，將追查業者涉申報不實，「依法最高可處300萬。」民視 ・ 15 小時前
「不要再推薦美食了」他揭台灣觀光痛點 掀兩派論戰
小籠包、珍珠奶茶及夜市的各種小吃，是吸引許多觀光客來台旅遊的主打項目之一，不過有網友認為，推廣台灣觀光不應再推薦美食，認為不會有人為了食物而來，更指有不少遊客覺得夜市不衛生，他表示台灣景點多，重點應做好天然觀光資源整合並完善交通系統，貼文掀起兩派看法。中時新聞網 ・ 3 小時前
非洲豬瘟破口釐清！農業部：廚餘禁餵解禁需3前提
根據中央災後應變中心的完整疫調報告，目前已幾乎可確定廚餘就是本次非洲豬瘟疫情破口，且由於該場的廚餘來自梧棲清潔隊，而梧棲清潔隊又有提供Ｃ豬場廚餘，但Ｃ豬場落實每日烹煮及上傳，因此經過採檢呈現陰性，相較未落實烹煮的當事養豬場，進一步凸顯「廚餘安全蒸煮」重要性，為此農業部長陳駿季於今（3）日的中央應變中心記者會提到，廚餘禁餵將不會於11月6日同步禁運禁宰解禁，而是需要達成「查核、監控落實、法規修正」3大前提，才會考慮解禁。中時新聞網 ・ 20 小時前
非洲豬瘟最新疫情／案例場疑私收廚餘 中市府送檢調釐清
台中養豬場爆非洲豬瘟，台中市府今天（4日）表示，案例場運載廚餘的車輛「趴趴走」，深度懷疑豬農的廚餘來源不只清潔隊，有可能到其他地方收廚餘，已將訊息提供檢調調查。另外，台中太平區私自圈養6頭山豬列為高風險場域，加固圍籬與清消。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
中市環局編117萬到德國 議員要全刪：廚餘處理不當「考察什麼？」
台中市梧棲1養豬場爆發非洲豬瘟，民進黨議員周永鴻今在市議會表示，環保局處理廚餘荒腔走板，但調查發現，中市環保局2023到2025年3年間出國考察、開會等行程旅費高達178萬，明年也從環保基金編列117萬考察德國，是畢業旅行嗎？在考察什麼？要求環保局自行全數刪除。自由時報 ・ 12 小時前
非洲豬瘟首例廚餘蒸煮擺好看 鄰近場守規定無事
（中央社記者汪淑芬、實習記者李育靜台北3日電）中央災害應變中心今天公布台灣首例非洲豬瘟疫調，推論病毒來源是台中案例場「蒸煮設備似乎是擺好看」，發現另個豬場使用同樣來源廚餘，因依規定蒸煮而無事。中央社 ・ 18 小時前
平價系Toyota為何賣起千萬豪車？新品牌Century能挑戰奢侈金字塔？
過去以平價車見長的豐田，為什麼要打造出在中國市場喊價可達1600萬台幣的超高級車？天下雜誌 ・ 2 小時前
雙11優惠2025全攻略：機票8折起、飯店破盤價、樂園門票超殺、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是Trip.com獻上最高8折的超值機票，包括首爾、東京、曼谷等熱門航點全在線；Klook則將在11/5祭出全站3折起超殺優惠！香港迪士尼樂園門票3折限量搶！還有小米、NIKE、Emma床墊...超殺優惠，「揪愛Mei」整理了33家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 22 小時前