解除「廚餘禁餵」 陳駿季：須達成3前提

非洲豬瘟中央災害應變中心3日舉行記者會，說明處理情形並公布疫調結果，非洲豬瘟前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍表示，推論未落實蒸煮的廚餘導致染疫可能性最高。（趙雙傑攝）

中央應變中心提出的疫調報告，全台首例非洲豬瘟肇因確定為「未確實烹煮的廚餘」，但未來是否禁止廚餘餵豬，農業部長陳駿季3日仍未鬆口，但廚餘禁餵將持續延長，不會在6日同步解禁，陳駿季指出，需要達成「查核、監控落實、法規修正」3大前提，才會考慮解禁。

陳駿季指出，廚餘餵養解禁的第一前提，為查核全國434間廚餘養豬場，以本次案場為例，該養豬場的烹煮設備「根本沒辦法運作」，甚至連國軍要幫忙修都修不好，會避免類似情況再發生，第二，未來烹煮影像將改為即時上傳、即時監控，不會再是透過照片，確保所有SOP都能被落實，第三，相關法規層面也需要與時俱進，上述都完成後，才會思考能否繼續廚餘養豬。

陳駿季並強調，廚餘本身也是飼料來源之一，且透過落實烹煮與未落實烹煮的對比來看，證實經妥善處理之廚餘確實無問題，遂未來將確保所有廚餘的蒸煮，而目前對於廚餘餵養，為「原則禁止，例外核可」，經地方政府許可始能透過廚餘餵養，但未來會不會全面禁止還是需要討論，也不可能馬上就禁止，還是需要給產業緩衝期，以及未來廚餘去化是否能夠完善，都需要跨部會研議。

養豬協會理事長潘連周指出，全國9成以上養豬戶都反對廚餘養豬，因此對於農業部提出的3個條件也可以認同，不過最主要還是希望這些仍在使用廚餘的養豬戶能順勢轉型，且就目前來看，這幾天廚餘養豬戶仍能持續運作，顯見飼料餵養可行，而南台灣多數縣市也透過自治條例禁止廚餘養豬，全面禁用絕對可行。

雲林縣長張麗善3日說，非洲豬瘟主要的感染源就是廚餘，唯有永久全國禁止廚餘養豬，才能真正杜絕非洲豬瘟，中央政府到現在還拖拖拉拉，不敢下定決心，造成養豬農心情忐忑不安。她也呼籲中央推行1縣市1廚餘資源化處理場，將環境挑戰轉化為循環經濟典範。

宜蘭縣政府3日宣布，縣內將全面禁止使用廚餘養豬，以防疫為最高原則，避免因小失大，縣府除配合中央補助政策外，也正研擬「加碼補助」措施，預計以補貼差額或階段性獎勵方式協助豬農轉型並穩定飼養成本，廚餘將改由再利用設施妥善處理，例如轉製成堆肥或生質能源。