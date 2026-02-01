解離性失憶減輕心理痛苦 彰化女撿回一命忘記車禍痛
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】44歲的陳女在1月2日被休旅車捲入車底碾壓，驚悚影片讓人關心她的安危，當她被送至衛福部彰化醫院急診時全身骨頭幾乎斷光，血氧一度低至60%，九死一生，經過跨團隊4次重大手術與加護病房14天的生死搏鬥，搶回一命，但她對車禍發生及住院的過程完全「斷片」，出現解離性失憶。
住在竹塘鄉的陳女，事發當天和朋友到埔鹽鄉一起聚餐，其間，朋友的小黑狗要小便，她協助帶狗到路邊並蹲下，後方的休旅車突然起步撞上，陳女及小黑狗被捲入車底碾壓，小黑狗當場死亡，陳女被緊急送到彰化醫院急救，到院時血氧僅60%(正常值95%~100%)，呈現休克狀態，合併氣胸、血胸及全身多處骨折，情況一度危急，醫療團隊立即插管搶救。
彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰表示，陳女肋骨斷裂高達21處，連結構堅硬、不易斷裂的胸骨也骨折，可見是非常大的外力從胸部壓過，才會這麼嚴重，造成了嚴重的氣胸、血胸與胸廓變形，呼吸時胸廓已無法正常支撐，危及生命。除了胸腔重創，骨盆、腰椎及左腳脛骨也都骨折，全身斷得讓人為之柔腸寸斷。
林聿騰指出，團隊透過3D胸廓重組影像精準定位，在肋骨部分進行微創手術，以鈦合金骨板與骨釘進行肋骨固定，並透過胸腔微創手術，維持胸廓穩定，重建胸腔結構，讓患者恢復正常呼吸，隨後再由骨科團隊進行2次的骨盆、腰椎及左腳脛骨的微創骨折手術，10天分階段做了4次手術，重塑骨架，就像是一步步重組散落的積木。
陳女在加護病房14天後，成功撿回一命，已轉入普通病房，目前生命徵象穩定，但陳女對於車禍當下及住院期間的經歷，均回應「不記得」、「不知道」，但事故前的記憶正常，認知功能也正常。
彰化醫院精神科主任梁孫源表示，這有可能是創傷後失憶，是一種心理防衛機轉，當個體遭遇過度壓力或重大創傷時，會失去關於創傷的記憶，以減輕心理痛苦，被稱為解離性失憶。
梁孫源指出，這類片段失憶的預後仍需持續觀察，有些患者會隨著時間逐漸恢復記憶，也可能永久無法回想起創傷事件。若陳女後續出現反覆噩夢、害怕車輛、對特定情境產生強烈恐懼等創傷後壓力症候群(PTSD)症狀，將安排藥物治療與心理治療。
