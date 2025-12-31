解高雄土方之亂 市府加強去化管理

高市府昨（30）日邀集建商、資源處理業者舉行會義，並針對源頭管制、收容處理及最終去化手段達成共識，讓土石方流向更透明、可追溯。（高雄市工務局提供／任義宇高雄傳真）

高雄近年土方去化爭議引發關注，高市府昨（30）日邀集建商、資源處理業者舉行會議，並針對源頭管制、收容處理及最終去化手段達成共識，讓土石方流向更透明、可追溯，也將加強稽查，遏止惡意哄抬價格，導致清運費用飆漲行為。

高市府說明，為提升清運效率並降低分類爭議，將由收容處理場所派員至工地現場進行初驗，確認土石方來源與分類；後續再由收容處理場所複驗，落實流向管理；最終送至港區整地或其他去化場所時，主管機關將加強檢查，嚴密管控三階段流向。

廣告 廣告

工務局指出，內政部已於113年5月頒布「營建剩餘土石方處理方案」，要求地方政府強化最終去化及流向管理，因高雄市工程量龐大，市府已提出修正「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」，送議會審議，以健全制度與配套。

為緩解短期去化壓力，市府盤點港區整地用地及台電灰塘區，預估可容納728萬立方公尺土石方，並規劃117年配合高雄港區填築，提供更多去化量能，現階段重點在加強出土端管理，要求土資場完善暫屯、分類、加工及再利用功能，建立品質標準並加強污染物監測，違規情節嚴重者將不再受理申請案。

工務局強調，農地回填必須依《高雄市申請農業用地整地審查作業要點》辦理，並嚴格審查土方來源、種類及用途合理性，確保僅符合規定者得進行農地農用，避免影響農地功能。

針對近期清運價格上漲，工務局表示，市場應回歸合理價格，若有哄抬或聯合壟斷行為，涉及違反《公平交易法》，市府將依法嚴辦，維持市場正常運作，保障公共利益與工程推動效率。強調營建剩餘土石方管理涉及公共安全、農地保護、工程效率及市場秩序，將持續透過跨局處聯合稽查，落實共識與配套措施。

更多中時新聞網報導

林業雇主聘移工 勞保不能忘

2025台灣體壇10大新聞回顧》WB首辦世錦賽 黃筱雯3摘后冠

蔡家福掌中華奧會 做選手最佳後盾