解鼻充血劑為什麼不能長期使用？小心掉入越用越塞的惡性循環
作者 / 張中維藥師
鼻塞是感冒與過敏性鼻炎常見的不適症狀，而「解鼻充血劑」是臨床上常用快速緩解鼻塞的藥品之一。
常見解鼻充血劑的劑型包含口服藥與鼻噴劑，其中以鼻噴型效果最快。解鼻充血劑主要所含的成分為血管收縮劑，例如：
口服常見成分：Pseudoephedrine
鼻噴常見成分：Oxymetazoline、Xylometazoline
這類藥物透過收縮鼻腔黏膜內的血管，減少腫脹與充血，達到通氣順暢的效果，作用通常可在數分鐘內見效，並持續數小時的藥效。
解鼻充血劑為什麼不能長期使用？小心「反彈性鼻塞」找上門
雖然解鼻充血劑在短期內的確能有效緩解鼻塞，但若連續使用超過3到5天，反而可能讓鼻塞變得更嚴重，這種現象稱為「反彈性鼻塞」或「藥物性鼻炎」。
當解鼻充血劑持續作用於鼻黏膜時，局部血管對藥物的反應會逐漸遲鈍，導致：
血管對藥物刺激耐受性增加：鼻黏膜內的血管對血管收縮的反應逐漸減弱。
停藥後血管過度擴張：一旦停藥，血管反而過度擴張，導致鼻黏膜更腫、鼻塞更嚴重。
反覆依賴惡性循環：患者為了緩解鼻塞，持續使用噴劑，導致依賴性加重，最終陷入「越用越塞」的惡性循環。
研究指出，鼻噴劑型的解鼻充血劑藥物使用超過3到5天後，反彈風險便會顯著升高。而口服劑型的解鼻充血劑則要留意每日劑量上限，不建議超過240 mg，以避免心悸、血壓上升、焦躁等副作用。
解鼻充血劑反彈的症狀表現
當解鼻充血劑使用不當導致藥物性鼻炎時，患者可能會出現以下症狀：
停藥後鼻塞明顯加重
鼻腔內黏膜乾燥、灼熱感
鼻涕減少但鼻塞嚴重
單側或雙側鼻腔皆受影響
這類症狀即便停止使用解鼻充血劑，也可能持續數天至數週才能恢復，嚴重時需在專科醫師指導下進行類固醇鼻噴劑或其他治療。
如何正確使用解鼻充血劑？
解鼻充血劑雖能迅速紓緩鼻塞症狀，但使用上需特別謹慎，才能避免副作用與依賴風險。
首先，這類藥物的使用時間應嚴格控制，不建議連續使用超過3至5天。若長期依賴，反而可能導致反彈性鼻塞，使鼻塞問題更為嚴重，甚至造成藥物性鼻炎。
其次，不可自行加重劑量或縮短用藥間隔。若症狀未改善，應諮詢醫師調整治療方式，而非增加用藥頻率，以免引發心血管或神經系統副作用。
對於因過敏性鼻炎或慢性鼻竇炎所引起的鼻塞，建議搭配其他長效控制藥物，例如抗組織胺或類固醇類鼻噴劑。這類藥物能從根本減少發炎反應，降低鼻塞反覆發作的風險。
此外，部分族群使用時需特別小心，包括患有高血壓、心臟病、青光眼者，或處於懷孕初期的女性。這些族群應避免自行購買使用，並於用藥前與醫師或藥師充分討論，以確保安全。
除了用藥之外，還有什麼方法可以幫助舒緩鼻塞？
在使用藥物治療之外，日常生活中的一些簡單調整，也能有效幫助緩解鼻塞。
首先，可使用生理食鹽水鼻噴劑進行鼻腔清洗，有助於清除鼻內過敏原與黏液堆積，同時維持黏膜濕潤，減少乾燥造成的不適。
溫熱敷則可透過熱能促進鼻部局部血液循環，減輕黏膜腫脹，進而改善鼻塞情況。建議使用溫毛巾敷於鼻樑與鼻側，每次約10至15分鐘。
此外，維持室內適當濕度亦對鼻塞有幫助，特別在秋冬或冷氣環境中，乾燥空氣容易使鼻腔黏膜刺激加劇。可透過使用加濕器或放置一盆水的方式來改善室內濕度，建議維持在40%至60%之間。
最後，務必遠離過敏原與刺激物，如塵蟎、花粉、動物毛屑，以及二手菸或空氣汙染等。過敏體質者應定期清潔寢具與居家環境，並避免接觸已知誘發物，以減少鼻塞反覆發作的可能。
參考資料
Dykewicz, M. S., Wallace, D. V., Amrol, D. J., Baroody, F. M., Bernstein, J. A., Craig, T. J., ... & Wang, J. (2020). Rhinitis 2020: A practice parameter update. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 146(4), 721–767. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.07.007
Pseudoephedrine: Drug information. (2025). UpToDate. Retrieved November 16, 2025, from https://www.uptodate.com/contents/pseudoephedrine-drug-information
Settipane, R. A. (1991). Allergic Rhinitis. The New England Journal of Medicine, 325(12), 860–869. https://doi.org/10.1056/NEJM199109193251206
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥解鼻充血劑為什麼不能長期使用？小心掉入越用越塞的惡性循環
