解「土方之亂」 行政院推3策略

為因應國土署新制上路，並解決營造業者面臨土方去化困難，行政院29日院會推出三大策略，包含「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」及「GPS雙軌並行」。行政院長卓榮泰要求在農曆年前完成地方整治場啟用程序，並訂定自治條例，全力推動營建剩餘土石方去化與管理制度落實。

國土署針對營建剩餘土石方全流向管理新制今年元旦上路，未料新制上路不到1個月，全台紛傳工地土方清運卡關、工程停擺、處置費暴漲等問題，引發「土方之亂」。

行政院29日院會報告「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」，內政部國土管理署代理署長朱慶倫說明，政府將透過「擴增去化量能」、「簡化運送與處理流程」及「GPS雙軌並行」三大策略回應各地工程土方去化壓力，並降低非法棄置風險。

在擴增最終去化量能方面，朱慶倫表示已盤點港區、既有土資場及重大公共建設可吸納空間，利用台北港、台中港、高雄港等港區及新北、新竹、苗栗、彰化、雲林等既有土質場，合計可提供超過1.5億立方公尺的去化量能；另結合社子島、航空城、嘉義縣市產業園區等重大建設，並規劃臨時暫置場因應短期需求。

在運送機制方面則簡化流程，允許經工地管理後直接送往砂石場、水泥廠等最終使用端，減少中繼轉運，相關措施已在27日函請地方政府配合辦理；另外，政府同時全面推動GPS全流向監控，目前已完成國土署及環保體系近8,000輛運土車輛裝機，若加計地方政府自建系統，總數已逾1.3萬輛，並開放特定小貨車納入管理，因應都會區巷道狹小的實務需求。

行政院長卓榮泰在院會中裁示指出，政府已盤點陸域、海域與港域等土方最終去處，並要求各工程落實源頭減量、土方平衡與土方交換，搭配GPS、衛星與無人機空拍等科技手段，強化清運與處理機構管理及稽查執法。

卓榮泰更要求在農曆年前完成地方整治場啟用程序，並訂定自治條例，全力推動營建剩餘土石方去化與管理，落實全流程管控。行政院發言人李慧芝轉述說：『(原音)並請各相關部會積極落實要求所轄的工程，從規劃設計就要源頭減量或土方平衡，也請中央部以及經濟部加速推動填海造陸計畫，呼籲各地方政府共同建置公有整治場，請內政部務必與各縣市政府緊密的協調，並要求在農曆年前針對整治場完成啟用程序，並訂定自治條例來全力推動。』

環境部長彭啓明強調，過去營建土石方載運長期處於管理灰色地帶，此次以GPS作為電子連單，目標是讓土石方「去向有跡可循」。他表示，除推動源頭減量與分類循環再利用外，也已啟動《廢棄物清理法》及資源循環相關法制修正作業，朝「重罰、提高門檻」方向加速推進，避免非法棄置再度發生。