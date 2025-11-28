「觸動」水彩雙年展開幕 張善政市長肯定打造國際級藝術品牌，推動文化交流

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市長張善政今（28）日下午前往桃園區，出席「觸動 Touching-活水2025桃園國際水彩雙年展」開幕記者會。張市長在致詞時指出，桃園國際水彩雙年展自創辦以來不斷擴大規模，成功吸引國內外水彩名家的高度關注。展覽已逐步奠定具有國際辨識度的藝術品牌地位，有效帶動了桃園的整體文化能量。

張市長進一步強調，這場雙年展不僅是精彩創作的展示平台，更是促成外國藝術家與在地文化交流的重要契機。他提到，藝術家們透過親身體驗桃園的人文底蘊與城市節奏，將這些在地元素轉化為獨特的創作靈感，進而形塑出更豐富的文化對話，激盪出多元的創意火花。

廣告 廣告

策展人廖新田表示，本屆水彩雙年展以「觸動 Touching」為主題，回歸藝術最原初的感知與情感本質。他指出，水彩具有柔韌而多變的特性，策展團隊希望藉此引導大眾重新感受世界、回應世界，並充分展現水彩藝術在當代藝術中的深度與無限可能性。

來自澳洲的參展藝術家Ella Whateley指出，以水彩為核心的國際級展覽在東亞地區相對少見，她對台灣活躍且富創造力的視覺藝術環境留下了深刻印象。同時，藝術家洪明爵也強調，桃園在水彩藝術的推廣上已耕耘多年，逐步累積了國際聲望，本屆雙年展的成功舉辦，凸顯桃園已成為「台灣水彩的重要故鄉」。

文化局表示，「活水2025桃園國際水彩雙年展」匯集了來自15位國際藝術家及臺灣17位藝術家，共同展出123件精彩作品。展覽內容涵蓋廣泛，呈現了水彩與平面藝術的多元發展，成功開創了跨語境的表現形式。

為提升觀展體驗，文化局特別打造了「筆、顏料、紙張」三大媒材特色展區，以實體展示與觸感互動的方式，呈現顏料的流動性、筆刷的韻律感與紙張的吸附特性。文化局誠摯邀請市民走入展場，透過這場國際級的藝術盛會，感受文化的深層脈動與桃園濃厚的藝術氣息。