一觸即發！俄間諜船闖英國海域 防相警告侵犯領海將遭軍事回應

俄羅斯間諜船「琥珀」號（Yantar）闖進英國海域，19日更用雷射光束照射英軍巡邏機的飛行員，造成緊張情勢升級。英國防相希利（John Healey）出言警告，若琥珀號再南行，英軍也做好了準備。言外之意就是如膽敢侵犯英國領海，到時將面臨軍事回應。

俄羅斯科研船「琥珀」號，英國懷疑，其實際是間諜船，用以繪製英國的海底電纜地圖。（圖／翻攝自X平台 @DefenceHQ）

警告普丁：我們知道你在做什麼

俄羅斯標榜琥珀號是海洋科研船，但在英國等其他國家看來，它就是不折不扣的間諜船。英國作為島國，90%的網路數據與高達數十億美元的金融交易，都依靠海底電纜傳輸，可說是其命脈。而琥珀號的任務，英國懷疑，即是繪製這些電纜的地圖。

19日英、俄兩國的緊張關係又升高，因為琥珀號船員用雷射光束照射了巡邏機的英軍飛行員。將雷射光對準飛行員的眼睛，是很挑釁的行徑，英國防相希利即稱，此舉「極為危險」。此行為在英國屬於犯法，可被處以監禁。

希利對俄羅斯及其總統普丁直白警告：「我們看得到你。我們知道你在做什麼。如果琥珀號本週往南航行，我們也做好了準備。」

BBC報導，希利此番話，其實就是說，一旦琥珀號闖進英國的12海里領海範圍，英國就會予以軍事回應。據希利表示，而琥珀號闖入了蘇格蘭以北的英國專屬經濟海域（EEZ），目前就在領海的邊緣。

俄羅斯駐英國大使館則堅稱，琥珀號並未危及英國的安全，並反控希利危言聳聽。

並非首犯

不過，這並非琥珀號首次對英國侵門踏戶，闖入其200海里的專屬經濟海域。年初，英國海軍就罕見浮出海面，擋在琥珀號前方，遏制對方不要再越雷池一步。外界憂心，琥珀號的行為，背後是克里姆林宮的更大行動，用以準確找出英國連接世界其餘地方的關鍵海底電纜與管線。

另外，琥珀號此事，也符合俄羅斯一貫以來，對於北約的反應、意志與防禦加以試探的行為模式。比如近期歐洲各地頻頻發生無人機闖入的事件，甚至俄羅斯的戰機會飛入北約空域。9月三架俄羅斯戰機就未經許可，侵入愛沙尼亞的領空，義大利、芬蘭與瑞典三國的戰機正執行北約任務，它們緊急升空應對，加強對東側的防禦。

不論是海底電纜的位置，還是北約的底線與應對，所有這些都是俄羅斯想取得的情報。

海底電纜：英國的命脈

英國四面環海，十分仰賴海底電纜網絡用於數據傳輸。另外，重要的天然氣與石油輸送，也經由北海的海底管線連結到挪威等鄰近國家。這些電纜與管路大都沒有防衛，而且顯然是俄羅斯研究船的目標。

北約已點名海底電纜屬於世界關鍵基礎設施，同時也是戰略壓力點，也就是對手可藉由破壞與混合戰，以危害民間與軍事的通訊，作為施壓手段。

前英國海軍指揮官夏普（Tom Sharpe）分析，琥珀號可能會待在英國關鍵海底電纜與基礎設施的正上方，在電纜附近逗留，像是每日負責傳輸英、美兩國家高達7兆美元的金融交易的電纜，就是潛在目標。

深海研究總局

琥珀號所屬的深海研究總局（GIGU），直接向俄羅斯國防部負責，並總是壟罩一層神祕色彩。琥珀號配備了高科技通訊設備，但真正引發外界關切的，是其不為人所知的部分。

琥珀號可以遠端操控迷你潛水艇，這些潛水艇可深入海平面下好幾千公尺，還能繪製電纜的位置，如果是交戰的情境，則可用於切斷與破壞電纜。

英國海軍正在試驗各種因應此威脅的方法，新型水下偵測鑑「普羅迪耶斯」號（Proteus）即其中之一。但不少人也憂心，英國的海岸安全早已受到極大損害。

