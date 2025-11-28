觸反滲透法！徐春鶯涉收中資幫忙選舉站台 黃珊珊：拿出具體證據

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民眾黨新住民委員會主委、台灣新住民發展協會理事長的中配徐春鶯，捲入「天擎生技公司吸金案」，不僅涉犯《銀行法》與詐欺等罪嫌外，更被檢方認定涉犯《反滲透法》收中資介入總統及縣市長選舉，分別在2022年幫忙台北市長參選人黃珊珊，以及2024年白營總統候選人柯文哲站台，而被聲押禁見獲准。對此，不分區白委黃珊珊今（28）日則回應，必須拿出具體證據。

民眾黨立院黨團今日召開「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會；就徐春鶯被指控涉犯《反滲透法》等罪被法院裁定羈押禁見，黃珊珊表示，昨天看到這則新聞感到震驚，因為徐春鷹是民眾黨的新住民委員會主委，這也是政黨重要的職位。

同時，黃珊珊說，昨天披露相關內容不是很明確，但是事證沒有完全明確揭露，卻看到想透過媒體未審宣判，包括受指示、受資助；徐春鶯在新住民團體對新住民服務很周到，而且時間非常久，因此其社會公益做很多，當時台北市政府非常重視新住民權益，因此成立新住民委員會，也認為對方長期投入社會公益。

民眾黨立院黨團今日召開「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會。（圖／民視新聞）

第二，黃珊珊又說，徐春鶯在選舉中代表個人願意支持她與柯文哲，這是每一個選舉應該要做爭取各界支持，而且他們也重視新住民，因此對於徐春鶯被控接受指示、受人資助是嚴厲的指控，必須拿出具體證據，「不能這樣亂槍打鳥做政治操作，重點還是任何人沒有被定罪前都是無罪推定」。

黃珊珊更稱，去年到今年相關司法程序已經看過太多，所謂「押人取供」或「羅織罪名」，不希望發生在更無辜民眾身上，當然希望每個人都有正當法律權益依法捍衛。

