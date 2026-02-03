觸底反彈？高雄市一月份建物買賣移轉棟數比去年同期增26％

高雄市一月份建物買賣移轉比去年同期增逾兩成，業界仍不敢樂觀。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年1月份高雄市的建物買賣移轉棟數為2967棟，對比去年1月份的2342棟，大增逾26%，是否房市將發起反攻，業界持保留態度。

雖然高雄市1月份建物買賣移轉棟數達2967棟，比去年同期明顯回升，但房仲人士分析，去年1月底適逢農曆春節，上班日比今年1月少，建物買賣移轉數量自然較少，若與去年12月的3069棟相比，今年1月的交易量仍是衰退，尤其2月份還有9天的連續假期，買賣移轉棟數不容樂觀，目前要說「觸底反彈」仍太早。

央行祭出房貸信用管制以來，最明顯的變化就是投資客退場、交易萎縮，房仲人士指出，過去2年高雄的房市掀起「台積宅」熱潮，交易量以台積電設廠的楠梓區最熱，以及周邊的橋頭區、仁武區等，隨著投資客退場後，自住客漸成為主流，買屋轉為「生活機能」取向，左營區、三民區、鳳山區等再度成為交易熱區，商圈、學區、交通、醫療才是最關鍵的元素；近來還有不少股市投資賺錢的民眾，去年底起陸續「落袋為安」，將資金轉入房市。

