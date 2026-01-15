觸底反彈？ 11月全台預售屋揭露月增15％

11月全台預售屋揭露件數出現觸底反彈跡象。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕11月全台預售屋揭露件數出現觸底反彈跡象，根據內政部實價網最新揭露，2025年11月全台預售屋揭露件數為3749件，月增15%、但年減約32%，而2025年預售屋單月平均揭露件數僅3500件，相較過去買氣較差時的4500件，還是呈現窒息量現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2025年11月預售屋揭露件數為近8月來單月最多，主要是因為新北市得揭露件數超過1千件，甚至相較新竹、台中、台南以及高雄等四個都會區加總還要多。

新北揭露量 較竹中南高四都加總還要多

不過，根據歷次預售屋揭露紀錄，單月平均揭露量落在8千件，如果超過1萬件可說是相當熱絡，即便過去買氣再怎麼低迷時，單月揭露件數仍有4500件，但2025年單月平均揭露量僅3500件，可說是陷入窒息量。

可觀察到目前房市買氣呈現北穩南冷趨勢，除新北市預售建案買氣出現一波小陽春外，11月新竹地區預售揭露量僅110戶、年減57%，台中市、高雄是均年減6成，台南市則年減48%。

曾敬德表示，北部房價不像中、南部飆漲這麼快，順銷預售案相對較多一些，中南部地區則是需要時間消化過去那段時間的漲幅，不過現在股市已經突破3萬點，對於房市多少有些支撐，2026年預售市場可能還是呈現盤整等待復甦的走勢。

