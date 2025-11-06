觸怒480萬選民！ 二代健保補充保費提3變革 周玉蔻：民進黨嫌票太多？

衛福部計畫改革健保補充保費，影響480萬人，引發質疑。石崇良表示政策仍在討論中，將聽取民眾意見，特別是徵收金額門檻問題。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。對此，資深媒體人周玉蔻今（6）日直呼，此舉將得罪480萬選民，更用友人的話反問：民進黨是嫌票太多了嗎?

石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。

廣告 廣告

然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。對此，行政院發言人李慧芝今日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」

「觸怒480萬選民！」周玉蔻直呼，科技執法全台都是，機車族、通勤開車上班族已經基層民怨滿天飛了，又冒出了個天兵衞福部所謂二代健保新措施，得罪存股族年輕世代！她還引述友人提問反問：「民進黨是嫌票太多了嗎？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）三首長下台加道歉還不夠 盧秀燕：調查一有結果立即公布

高鐵11/10取消「對號列車」彈性乘車！ 提前搭車須換票