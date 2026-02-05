觸犯權鬥天條！張又俠疑聯手元老遭整肅 美媒示警：解放軍指揮鏈全

國際中心／綜合報導

中共中央軍委副主席張又俠與委員劉振立於1月24日遭立案調查，致使軍委核心僅剩習近平與負責反腐的張升民。美媒《外交事務》分析，此舉打破習近平對親密盟友的保護，傳遞「無人安全」訊號。評論員杜政則指出，張又俠因接觸元老觸犯政治紅線，遭蔡奇主導的國安體系清洗。習近平的整肅雖鞏固權力，卻也引發軍心動盪與指揮鏈真空的危機。

這場被外媒形容為「地震式」的清洗行動，徹底改變了中共軍方的權力版圖。原先在二十大後組建的中央軍委7人核心小組，隨著國防部長李尚福、軍委副主席何衛東、政治工作部主任苗華等人先後落馬，如今張又俠與劉振立的被捕，意味著當初的領導班子幾乎遭到「團滅」，目前僅存習近平本人與並未掌管實戰兵權的張升民安然無恙。

美媒《外交事務》雜誌於2日刊文指出，張又俠的落馬極具指標性意義。張又俠與習近平擁有數十年的深厚淵源，兩人的父親曾在國共內戰中並肩作戰，這層「世交」關係讓張又俠一度被視為習在軍中最不可動搖的盟友。習近平甚至在2022年打破慣例，允許張又俠超齡留任並晉升至軍中最高職位。然而，這層親密關係並未成為張的免死金牌。文章分析，這顯示習近平對軍隊的信任度已降至冰點，其政治風格已演變為「沒有人是安全的」，即便是數十年的老友，一旦構成威脅便會毫不留情地剷除。

獨立評論人杜政則在4日於《上報》撰文，揭示了清洗背後的權力運作邏輯。杜政認為，張又俠雖然在十八大後與習近平並無明顯矛盾，但隨著其在二十大後強行留任並掌握實權，且傳出與多名中共元老私下接觸，這直接觸動了習近平對於「軍權旁落」的深層焦慮，最終跨越了「權鬥斬殺線」。

分析進一步指出，此次清洗行動並非習近平一人獨斷，而是透過精密的政治操作。身兼政治局常委與中央書記處書記的蔡奇，被指在過程中扮演關鍵角色，透過中央國安委的機制繞過傳統軍方系統實施抓捕。此外，早前軍方針對裝備採購展開的倒查行動，實則就是針對張又俠勢力的外圍掃蕩。隨著張又俠倒台，蔡奇的權力版圖隱然擴大，成為這場鬥爭中的潛在獲利者。

截至目前，中共官方僅透過軍報發表簡短社論，定調張、劉二人「嚴重踐踏軍委主席負責制」，並強調反腐是為了確保黨對軍隊的絕對領導，但對於案件的具體細節仍諱莫如深。專家示警，習近平這種「毀滅者」式的整肅風格，雖然在短期內消除了異己，但也留下了一個軍心浮動、高層真空的爛攤子，軍隊的忠誠度與穩定性正面臨前所未有的嚴峻考驗。

