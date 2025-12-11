觸犯禁忌遭台灣封殺4年！梁家輝「擺地攤維生」：身段放到最低

梁家輝曾遭台灣封殺，經歷人生低潮。（圖／翻攝自微博）





現年67歲的香港影帝梁家輝，與妻子江嘉年育有一雙女兒梁穎晨（Chloe）、梁靜曦（Nikkie），開心當外公享受天倫之樂的他，其實早年曾因為觸碰「政治禁忌」而遭到封殺4年，陷入事業低潮，在街頭擺地攤維生。

梁家輝接受中國大陸節目《見非凡》專訪，提到當年26歲憑藉第一部電影《垂簾聽政》，獲頒香港電影金像獎最佳男主角，成為最年輕的影帝；但當時台灣與中國關係緊張，該片在中國拍攝觸犯政治禁忌，台灣為華語電影最大市場，致使香港電影公司不敢用梁家輝出任角色。

梁家輝遭到影視圈封殺，為了謀生開始擺地攤賣手作皮件，回憶那段低潮期他說：「市政局來抓了我們，我們逃啊，完了以後他們走了，我們就回來擺攤了！」坦言不少民眾認出他的身分，他無奈道：「那個時候已經把身段放到最低下了，『不好意思，我是梁家輝，我是最佳男演員，但是你可以先看一下我的產品，就給你便宜一點。』」

1987年台灣解嚴、梁家輝才被解除封殺令，從影多年拍上百部影視作品，他認為每一個角色都很重要，沒有爛角色只有爛戲：「不管多爛，我都全心全意地進入角色裡！」一下戲他隨時能抽離，這對他而言就是工作：「每一個角色都豐滿了我這個人，但是每一個角色對我都沒有影響。」



