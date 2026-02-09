觸犯香港國安法 黎智英遭判刑20年

另外包括蘋果日報前高層、國際遊說組織重光團隊成員，與一名前律師助理，也分別被判處10年到6年3個月不等的刑期。

本案是香港《國安法》實施以來最受矚目的案件，經過5年訴訟，黎智英去（2025）年12月15日被判違反2項串謀勾結外國或者外勢力危害國家安全罪，及1項串謀發布煽動刊物罪成立，引發國際社會釋放他的呼聲。

現年78歲的黎智英健康情況不佳，美國總統川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）都曾公開表達關切。多名西方外交官表示，宣判後將啟動有關釋放他的談判，這取決於黎智英是否提出上訴。