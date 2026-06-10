觸目驚心！劣質回收料瘋狂製售一次性牙刷 大量流入酒店民宿藏健康隱患

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲大陸劣質牙刷形成完整產銷鏈，嚴重危害消費者健康。

媒體曝光一次性牙刷生產亂象：化工廢桶、拖鞋邊角料製成劣質牙刷流入多地酒店

【本報大陸新聞中心 報導】 近日，大陸央視《財經調查》欄目曝光一次性牙刷行業嚴重亂象。多地加工廠及小作坊違規使用各類廢舊塑膠生產一次性牙刷，大量低價劣質產品流入全國酒店、民宿，暗藏嚴重健康風險。

該欄目組記者在江蘇揚州暗訪發現，當地廢品收購站和加工窩點大量回收化工廢桶、舊家電塑膠、廢棄拖鞋邊角料、垃圾袋、舊牙刷杆等廢舊物料。這些原料普遍未經清洗、消殺，僅經簡單粉碎、高溫熔煉、染色調色，就加工成塑膠顆粒，作為一次性牙刷的生產原料。

廣告 廣告

除此之外，廢棄口罩、防護服邊角料等雜料也被批量回收制粒。業內透露，行業普遍採用“新料摻回料”的方式生產牙刷，以此大幅降低成本。大量低端一次性牙刷出廠價僅6分錢一支，是市場主流走量產品。

▲廢品收購站和加工窩點大量回收廢舊物料做為原料製成一次性牙刷。

目前，這批劣質牙刷已形成完整產銷鏈，從揚州牙刷生產基地源源不斷發往合肥、鄭州、汕頭等地酒店用品批發市場，主要供應小型酒店、民宿使用。

據瞭解，多次回收再造的塑膠雜質多、材質不穩定，製成的牙刷柄偏脆，使用中容易在口腔內斷裂。更值得警惕的是，混雜的廢舊塑膠含有多種化學殘留，高溫加工還會產生新的有毒有害物質。

專家介紹，一次性牙刷直接接觸口腔，口腔黏膜吸收性強，在牙膏活性劑作用下，塑膠中的有害成分更易滲入人體，長期使用將持續危害身體健康。業內提醒，消費者入住酒店、民宿儘量避免使用店內一次性牙刷，建議自備洗漱用品。

此次曝光事件引起江蘇市委、市政府高度重視，責成市、區兩級市管、生態環境、公安部門連夜開展核查處置工作，現已對涉事經營主體進行調查取證，先行登記保存涉案物品4.4噸。下一步，將深入徹查案件，嚴厲打擊各類違法違規行為，強化日常常態化監管，全力維護市場經營秩序與廣大消費者合法權益。（照片翻攝示意圖）