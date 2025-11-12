〈觸蝶古巴特〉手作體驗 八德榮家長輩展現巧思

【民眾新聞葉柏成新北報導】八德榮家為豐富長輩的生活，增添創意與樂趣，日前舉辦「蝶古巴特面紙盒手作活動」，由住民們親手打造屬於自己的獨一無二作品。課程結束後，一個個繽紛的面紙盒陸續完成，充滿創意與個人特色。每件作品不僅展現長輩的巧思，也蘊含他們對生活的熱情與自信。

八德榮家酆世俊主任表示，活動中，教學老師以循序漸進的方式帶領大家，從挑選圖樣、剪貼拼接到上膠定型，每一步都充滿專注與期待的氛圍。透過藝術創作能激發長輩的手眼協調與專注力，更能在色彩與創意中感受放鬆與成就。

《圖說》八德榮家舉辦「蝶古巴特面紙盒手作活動」住民長輩專注創作。〈八德榮家提供〉

他指出，榮家將持續推動多元的文康活動，讓每位長者在創作、分享與笑聲中，感受到被重視與幸福的生活，也讓藝術成為陪伴長者身心健康的美好力量，讓長輩在榮家的每一天都能充滿溫度與幸福。

酆世俊說，許多長輩都是第一次接觸蝶古巴特這項手作藝術，紛紛表示「原來自己也能做出這麼漂亮的作品！」、「貼的時候雖然有點緊張，但完成後真的很有成就感！」現場氣氛輕鬆愉快，大家一邊創作、一邊交流，笑聲與掌聲不斷。