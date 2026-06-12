一言不合就千點！她賠20%心態崩 網見持股勸：一股不賣奇蹟自來





受惠於美國總統川普取消對伊朗的空襲計畫，台股今（12）日強勢反彈，早盤跳空上漲逾1600點，收復4萬4關卡，大漲逾3%，一掃日前重挫到4萬2的陰霾。面對市場劇烈波動。有網友表示，雖然台股反彈回升，但在考慮是否續抱、或是出場換回現金，「但我也沒信心能撿到最便宜，最近對股票失去信心」

原PO在Dcard貼出股票庫存，其中包含台積電、力積電、新盛力、友達，她分享，自己的總報酬率已賠約20%，應該抱到漲回來？還是停損換回現金？她說，「但我也沒信心能撿到最（相對）便宜，最近對股票失去信心」。

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貼文曝光後，不少網友紛紛提出看法。有股民建議賠，短線操作應設好停損、停利機制，「妳是短線操作可以用反彈出清，這次修正絕不是幾天的事，外資一定會設法將散戶趕下車」、「通常跌7%或10%就可以考慮賣出一定比例的股票了吧」、「再崩一次你就沒心態了、建議你趕快賣」。

有股民持不同意見，推薦原PO長期持有比較好，「長期投資最重要的是信仰，唯有深信標的長期成長，才能在回檔時堅持持有、最終迎來高點」、「才十萬不缺錢就抱，今年最大風險就是抱不住」、「現在修正股市全殺沒信心很正常，你手上這些還有機會，只是可能要放段時間」、「絕對要抱著，一股不賣奇蹟自來」。

此外，也有股民建議，如果不想提心吊膽看盤，可以全部換成現金再投入ETF，「轉00919，時間一到自動領股息8到13%，有錢就買沒錢就等」、「不想看盤就買0050啦」、「等反彈換強勢股或買ETF，建議買ETF放著不賣」、「建議還是玩ETF長抱，個股不是你這等級可以進來玩的，大多頭趨勢都可以賠成這樣」。

（封面圖／AI生成）

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