言情小說家席絹「宣布封筆」！ PO最後一封情書：純文字創作失去傾聽人群

言情小說家席絹宣布封筆。（圖／翻攝自臉書＠wondersun666）

台灣知名言情小說作家席絹1993年創作超過80部小說，是六、七年級生特別喜愛的作家之一，且作品也曾被翻拍成陸劇《上錯花轎嫁對郎》、《敲敲愛上你》等影視作品。而她所屬的「萬達盛出版社」將結束營業，席絹本人19日更發表《最後一封情書》公開信宣布封筆，消息也一度登上微博熱搜。

席絹在信中以「嘿，大家，都還好嗎？」作為開頭，並接著提到，過去曾無數次設想過言情小說的消亡，一直以為是遙想，沒想到畫下最後一個句點的時刻到來了。面對世道的快速變化，她認為還沒有習慣又有一波浪潮將人淹沒，

文中她特別點出當代創作者的焦慮：「當AI變得無所不能時，創作者都在問：『我們還有存在的必要嗎？還有生存的空間嗎？』」雖然她堅信人類寶貴的靈光一閃，仍是數據無法模仿出來的財富，但她也坦言目前純粹以文字表達出的故事，無法在這影音炫麗成為主流的市場中，擁有屬於自己的一片天地，而純文字的創作已經失去了能夠靜靜傾聽的人群。

席絹表示，時代就是一直一直往前推進的，他們輝煌過、他們不抱怨。她回憶起曾經與讀者共享的青春歲月，都是珍貴的共同記憶。她最後感性地向讀者致謝：「感謝最青春的那段歲月遇見了你們，感謝你們成就了『席絹』。」文末寫下「我愛你們，再見」。

書迷不捨留言「謝謝席絹陪我度過了青春歲月」、「謝謝，從10來歲，看到40歲真的從青春看到白髮蒼蒼」、「謝謝絹子，從我小學六年級第一次接觸言情，就是妳的第一本書」、「謝謝席絹老師的作品，從國中認識老師作品，一直到現在，老師的作品還是讓我心中有滿滿的感動」、「儘管歲月會流逝，但我的青春回憶永存心中」、「我從一開始一本書150元，買到一本220，看了那麼多小説，回去再看席娟老師的小說還是很敬佩」、「謝謝席絹老師，受您的作品影響很深，現代人說的大女主光環，您在很久以前就深耕了，祝您退休的生活愉快安逸安好」。

席絹1993年發表首部言情小說《交錯時光的愛戀》，隨後《追尋今生的最愛》、《戲點鴛鴦》、《請你將就一下》、《上錯花轎嫁對郎》等作品都深受書迷喜愛。作品隨後也被改編成陸劇《花轎喜事》、《錯、戲點鴛鴦》、《上錯花轎嫁對郎》，以及台劇《敲敲愛上你》。不過自2017年後，就漸漸無發表新作；2022年被《文訊》雜誌評選為21世紀台灣大眾文學的20強作家。

