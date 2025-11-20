言情小說席絹發出「最後一封情書」宣布封筆 于晴也說再見

台灣言情小說界的傳奇作家席絹，創作超過80部小說，是六、七年級生的共同回憶。隨著所屬的萬達盛出版社宣布結束營業，席絹透過出版社臉書發表《最後一封情書》公開信宣布封筆，同為言情小說作家的于晴也寫下長文向讀者告別。

言情小說作者席絹 發表《最後一封情書》宣布封筆 。（圖／翻攝自萬達盛臉書）

「萬達盛出版社」17日在粉專宣布將結束營業 。（圖／翻攝自 萬達盛臉書 ）

曾出版多本經典言情小說的「萬達盛出版社」17日在粉專發出告別信宣布將結束營業，文中寫下，「隨著時光的流轉與環境的變遷，我們即將畫下句點了，這不是一場告別愛情的離散，而是一部漫長故事的尾聲」。不少網友紛紛留言表示不捨，「感謝你們陪伴我渡過超過一半的人生，沒有言情小說，我的人生大概會很空虛。謝謝你讓我喜歡閱讀」、「直至變成阿姨的現在，手裡的小說還是沒放下過。謝謝您們，陪伴我們度過青春年代」、「我的青春有你們的陪伴是一段美好的回憶」、「致青春！學生時代因為有你們才不孤單」、「好捨不得，謝謝你們」。

作家席絹也寫下長文向讀者告別，「時代就是一直一直往前推進的，我們輝煌過，我們不抱怨。我們也曾在屬於我們的潮流裡快意人生。寫著自己幻想出來一個又一個美好故事；看著別人寫出來一本又一本好看的愛情小說。每天每天都那么開心恣意，幸福滿滿。在我們的青春歲月裡，有我們獨屬的流行與快樂。這是我們珍貴的共同記憶，我們都會永遠銘記。」

席絹說，「這幾日，我收拾著回憶裡所有關於言情小說的片段，慎重的整理打包，就像在看已經褪色，但一直被珍藏著的老照片那樣，一張一張看著，一張一張收著，然後，仔細封存。感謝最青春的那段歲月遇見了你們，感謝你們成就了『席絹』。我愛你們，再見。」

席絹揮筆最後一封情書。（圖／翻攝自萬達盛臉書）

于晴也以「今日一別，從此各奔東西」為題，感性表示寫作這麼多年來最觸動的事之一，就是收到讀者的留言，「每個人的存在，總會在不經意間影響到他人，就像水面上的漣漪，一圈圈的傳遞出去。或許是好的，或許是壞的，我們從不去注意，但始終在持續。」

于晴寫下，「我們曾有共同的美好交流，如今，各自前進。希望有一天，被美好累積的我們會再次相遇，屆時，綠意盎然，相視而笑。祝福曾經的、現在的讀友，祝福出版社裡所有人，祝福出版社，祝福所有努力的寫作者，祝福我自己。平安順遂，光明前程。有緣再見。」

于晴感性表示寫作這麼多年來最觸動的事之一，就是收到讀者的留言。（圖／翻攝自萬達盛臉書）

