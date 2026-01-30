言情小說教我的事2／誰說看小說會變壞 她從小助理一路拚到總經理
張怡婷是台中豐原人，當年租書店在她家二個巷口外，距離不遠，但走這段路總得眼觀四面、耳聽八方，就怕遇到熟人。每天下校車回家前，她會走進書局逛逛，看有沒有新書，再趁出門買文具或幫媽媽跑腿時，衝去租書店排隊借書。
1983出生的她書齡30年，第一次接觸言情小說是小學五年級，跟著姊姊一起。「我爸媽是很傳統的家長，覺得小孩就好好讀書，所有娛樂、看明星、聽音樂這些東西都是不好的。言情小說絕對是違禁品。」姊妹三人都念台中的私立中學，生活就在學校、家、補習班三點移轉，「家裡不讓看電視跟新聞，言情小說變成是一扇窗，建立我對世界的理解。」
從那時到現在，她最愛的作者都是席絹。在台灣言情小說史中，席絹是開創新局的一代宗師。90年代初，首部作品《交錯時光的愛戀》橫空出世，終結了瓊瑤苦情式的前朝，確立台式言情「輕鬆、圓滿」的核心DNA。她不只寫粉紅泡泡，也在文字裡藏入性別、單身歧視、婚姻本質與女性自我實現等議題，讓言情小說不再只是單純消遣。
席絹「離經叛道」的文字，建立張怡婷的人生觀跟價值觀，「席絹其實是滿愛說教的人，她反覆述說傳統枷鎖以及我們應該怎麼思考、怎麼樣叛逆地活出人生。教會我們大女主要獨立自主、值得被好好對待這件事情。」
也因此在席絹所屬的萬達盛出版社宣布結束營業、出清拍賣時，張怡婷立刻打電話到出版社，豪氣開口：「我要收所有席絹的書，于晴的我也收了！」116本，花費不到5,000元，她感動到在經營的「女人進階」粉專貼文：「幸福來得太突然，財富自由的感覺真好～～～」
把逾百本絕版言情小說小心擺進新買的書櫃裡，她慶幸剛搬到4層樓的新家，才有空間收藏那些少女時期喜歡但沒錢、也不敢買的經典。「小時候看小說都跟父母『諜對諜』。房間門不能鎖，會被突襲抓包，就把小說藏在衣服裡，假裝上廁所，躲在裡面看半小時，爸媽就會問蹲廁所這麼久幹嘛？」她笑著說：「每次偷看成功，就是小奸小惡的得逞。」
30年間，書中的情節不知不覺滲進她的價值觀。早年的言情小說女主角，身分總脫不開祕書、特助，像是依附強者的藤蔓，「但她們一定是最認真、能把事情做到極致的那種。」她眼裡閃過一抹光，「我覺得能做到那樣很棒！所以當助理時，我開心地當助理，立志要當女強人。」她真的做到了，從小助理一路殺出重圍，坐上總經理的位置。
失戀後認清 真愛非磨難
言情小說成了職場參考書，套用到戀愛，卻讓張怡婷一度跌得傷痕累累。
「我以前總是被那種陽光、聰明的『小說男主角』吸引。」她自嘲地笑了笑。大四那年，交往4年的男友劈腿，像強震震碎她的自我認知。一直快樂談戀愛，覺得自己被驕寵、相對不弱勢，卻成了被放棄的一方，「我那時候才發現自己有被言情小說毒害到某些價值觀，一本小說都只有一個男主角，會認定他就是對的人；深信歷經磨難必是真愛、主角定會回頭。我還去求對方。如果沒遇到那次失敗，我不會意識到我在愛情中是卑微的。」
早期言情小說有一派專寫虐戀，女主角總是委屈苦熬，終於等到男主角眼裡有自己。張怡婷覺得這情節有毒，「而且不管男主角多壞、有人格缺陷，好像最後都是真愛無敵，造成無法判斷的讀者，屈就於不被好好對待的感情中。」
失戀那段時間她無法接觸言情小說，直到遇到丈夫Louis才重整完成。回頭看，潛移默化成了避雷寶典。
「婚後我常拜託老公去借書，書名就很怪啊！他就會一臉震驚地到櫃台說：「請問有《深情大老粗》跟《寶貝大猛男》嗎？」雖然「恥」度很高，但張怡婷的先生還是很樂意，「因為我看完小說那陣子會對他很好，你知道，就是處在滿滿荷爾蒙、多巴胺包圍的狀態，心情會很好。」
現在她是公司總經理，姊姊是國際公司亞洲區採購主管，妹妹則是醫生，「誰說看言情小說會變壞？」張怡婷語氣裡有著驕傲。
