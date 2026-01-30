言情小說教我的事3／國中決定終生不婚 小說是逃避壓力的防空洞

林彩蘋拉著小拖車受訪，裡面全是她珍藏的言情小說。

上班族林彩蘋也是從小看言情小說至今，受訪這天，她拉著一只小拖車，裡面裝著十多本珍貴的收藏。她不方便讓記者到家裡，因為「那些書分散藏在各處，被我媽發現會挨罵。」

1984年出生的林彩蘋看起來比實際年齡小一些，上有2個姊姊、下有1個弟弟都已經結婚，她則是母胎單身、堅持不婚。看言情小說長大，卻對真實世界的愛情沒有興趣，林彩蘋笑著說：「最完美的男友都在言情小說裡了啊！我看小說就可以有戀愛的感覺。」她理智分析：「如果想要有完美男友，自己也要成為那樣的人、要投資在自己身上，包括外貌、衣著、心態，這些都要花錢。」完全沒受到言情小說發射的粉紅泡泡洗腦。

林彩蘋國中就確定自己不想結婚，她說完美男友已在書裡。

「要說言情小說對我有什麼影響喔，應該是讓我可以靜下心來閱讀。也因為看到作者的後記寫自己出國玩，我也想體驗旅遊。」林彩蘋的浪漫，相較之下顯得冷靜理性，甚至帶點防備，她一邊沉浸在言情小說的幻想世界中，獲得情感滿足與正向能量，一邊在現實中過著清醒且實際的生活，「我現在已經過得很好了，不需要有人來介入。」

11歲跟著姊姊看言情小說，彼時不用躲、不用藏，「因為爸媽很忙，都不在家。他們只有國小學歷，一開始也不懂我在看什麼。」林彩蘋的父親是環保車司機、母親接案幫人打掃，從外縣市北上討生活，他們很努力想買房、讓一家子落地生根。「可能經濟壓力比較大，我爸很愛喝酒，一喝就跟我媽吵架，看他們這樣，我國中就決定一輩子不結婚了，也可能是和每個人的天性有關，我就是不想婚。」

國中時的她其實並不快樂，除了家庭因素，學校也是壓力源。「以前住在大安森林公園裡面的眷村，我讀金華，班上同學都是有錢人的小孩，他們從小學才藝、學英文，我國中才開始補習，像是一般生插進資優班，永遠倒數後5名。」

那時，言情小說是她逃避教科書與現實壓力的「防空洞」。因此她對言情小說有不能打破的堅持，「一定只能是Happy Ending，開放式結局也不行！」她語氣堅定激昂得像在宣布政見，她說：「言情小說是賣給人家一個希望、是走夢幻路線，我看的目的就是要開心，怎麼可以給人悲劇結尾。」

租書店式微 老客戶相挺

有人看小說會陷入幻想與期待，林彩蘋倒是不曾，「我知道那些都是假的，像唐瑄的五色組系列，我很愛，但我知道真實世界的黑社會不是長那樣。」言情天后黑潔明是她始終追隨的作家，林彩蘋不愛菟絲花型的女主角，黑潔明作品中，沒有一個女生需要依附男人而生。

出社會工作一忙，林彩蘋漸漸只鎖定幾位作者，「這次狗屋跟萬達盛都收了，出現想要繼續的心情，買了165本電子書。」她也在網路或收攤的租書店購買，「很多租書店不做了，我知道的話就會特別去收想要的書。」

就算還在營業，但書實在太占空間，張有添也一直在整理舊書，放上網路拍賣。圖書分級爭議出現後，言情小說幾乎被打入不入流文類，租書店業績每況愈下，疫情後更是墜崖式觸底，張有添一度想收攤，是兒子不捨，開早午餐店助陣，這才止住頹勢。

那段經營困難的日子，靠得就是謝阿嬤與同好們這樣「紙上練愛」一輩子的人。「我4年前搬來附近，東西都還沒整理好，就跟我兒子說先幫我找書店，找到這裡、看到老闆好開心！」謝阿嬤說。

要走上2樓，翻找出版2、30年的言情小說，對近80歲的謝阿嬤來說已有些吃力，她忍不住跟老闆抱怨，「要裝電梯啦！」推動沉重的滑軌書櫃，像是在翻動一整代女性的青春。隨著作家大多封筆，租書店也一間間隨時代淡出，只剩下記憶裡模糊的畫面。謝阿嬤悠悠說著：「現在都是租舊的經典再看一次。要支持租書店啊，不然以後都沒有了怎麼辦？」

專家觀點

社會價值觀轉變 讀者追求大女主風格

隨著狗屋、萬達盛等指標性出版社歇業，台灣曾風光一時的言情小說產業再次引發討論。台師大台文所教授林芳玫受訪時表示，言情小說的消長反映出台灣社會價值觀的變遷。

言情小說為何沒落？林芳玫點出早年社會對情欲的壓抑，反而激發「叛逆的戀愛嚮往」，隨著社會風氣開放，年輕人更講求個人「舒適度」，社交與戀愛衝動隨之降低。此外，現代女性能透過工作自立，不再將婚姻視為脫離原生家庭的唯一管道，藉由書本滿足叛逆出逃想像的誘因消失。且舊日言情小說將「戀愛、婚姻、性、育兒」綑綁，現代4者已被拆分，許多年輕人基於務實考量選擇同居，甚至不再視婚姻為必然。

Z世代成長於網路世界，晉江等網路平台提供免費閱讀與改寫互動，衝擊紙本市場。同時，現代讀者嚮往「大女主」風格，而非等待王子拯救的傳統弱勢女主角，傳統言情小說因此式微。

