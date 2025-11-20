言情小說時代落幕！席絹《最後一封情書》宣布封筆：我們輝煌過，我們不抱怨

著名言情小說作家席絹於昨（19）日發表長文《最後一封情書》，正式宣告封筆。（翻攝自臉書粉絲專頁萬達盛）

著名言情小說作家席絹於昨（19）日透過萬達盛出版社臉書粉絲專頁發表長文《最後一封情書》，正式宣告封筆，結束她長達30多年的寫作生涯「真的走到劃下最後一個句點的時候了」。

席絹告別信《最後一封情書》。（翻攝自臉書粉絲專頁萬達盛）

席絹談到自己曾無數次想過言情小說如何消亡，但沒想到真正落幕的時刻來得比想像中快「世道的各種變啊，在我們這一代真的是快得不可思議。快得應接不暇手足無措。」

她感性道：「是的，親愛的，我們要正式說再見了」，並感慨當AI崛起，所有創作者不禁自我懷疑「我們還有必要存在嗎？」，但她認為，寶貴的靈光一閃，是數據無法模仿出來計算出來的專屬於人類的財富。只是當影音內容成為主流，以文字訴說的故事生存空間已逐漸縮小，「純文字的創作已經失去了能夠靜靜傾聽的人群」。

在告別信中，席絹懷念過去與讀者一起創造的青春記憶，並表示是讀者成就了自己，「時代就是一直一直往前推進的，我們輝煌過，我們不抱怨。」「我愛你們，再見」。

萬達盛結束營業告別信。（翻攝自臉書粉絲專頁萬達盛）

同時，席絹所屬的出版社萬達盛（前身為台灣萬盛、後更名為飛田文化出版社）也在17日發布公告，宣布將於11月30日關閉網站購書活動及相關服務。萬達盛在台灣言情小說界極具代表性，出版席絹、于晴等多位人氣作者的經典作品。萬達盛在其告別信裡表示：「世事如書，有開篇，也終將有落幕的時刻。」他們感謝讀者多年來的支持，也向所有作者致敬。

不少讀者在社群平台留言表達不捨：「謝謝席絹老師陪我長大」「文字雖已在書尾完結，但我總相信故事在平行時空仍繼續著，席大，青春有您的陪伴真好！」「儘管歲月會流逝，但我的青春回憶永存心中。」

席絹代表作包括《上錯花轎嫁對郎》、《搶來的新娘》與她首部作品《交錯時光的愛戀》。其中《交錯時光的愛戀》被視為中文言情穿越小說的先驅。

