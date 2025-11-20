言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

台灣言情小說龍頭「萬達盛出版社」17日宣布結束營業，多部作品曾改編電視劇、紅遍兩岸的作家席絹、于晴也以公開信道別，其中席絹更以「最後一封情書」為題，宣告從此封筆，雖遺憾以文字說故事的時代被AI、影音取代，但「我們輝煌過，我們不抱怨」，吸引大批讀者含淚留言道別。

台灣言情小說於九○年代開始興盛，誕生不少知名作家，更是6至8年級生共同回憶，然自網路文學興起後，紙本小說逐漸勢微，到今（2025）年先是言情小說龍頭之一的狗屋出版社宣布結束營業，17日萬達盛出版社也公告「到了說再見的時刻」，之後又陸續貼出席絹、于晴的告別信，大批讀者不捨淚崩。

廣告 廣告

于晴18日透過萬達盛粉專發表長文「今日一別，從此各奔東西」，提到在曲終人散之際，想透過粉專說一說心裡話，「把一個微小的好傳遞出去」，希望自己創作的故事能帶給讀者度過難關的力量，腰桿依舊挺直前行。

她語帶祝福，「我們曾有共同的美好交流，如今，各自前進。希望有一天，被美好累積的我們會再次相遇，屆時，綠意盎然，相視而笑」，最後瀟灑留下「有緣再見」。

席絹19日也發表長文「最後一封情書」，感嘆曾以為言情小說的消亡還要很久，沒想到轉眼即至，「世道的各種變啊…快得應接不睱手足無措」，她感性的說「親愛的，我們要正式說再見了」。

對於AI快速興起，讓創作者迷茫是否有必要存在的現況，她也鼓勵「那寶貴的靈光一閃，是數據無法模仿出來計算出來的專屬於人類的財富」，儘管現代人沉迷在炫麗熱鬧的影音中，純文字創作已失去能夠靜靜傾聽的人群，那也是時代層層推進的演變，「我們輝煌過，我們不抱怨」。

文末，她鄭重感謝陪伴她走過青春歲月的讀者們，「感謝你們成就了『席絹』」、「我愛你們，再見」。

【看原文連結】

更多udn報導

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」2字消失 傳父子欠債

男肛門塞「陶瓷杯」 3天無法排便緊急開刀取出

光復「超人村長」救災操勞倒下 女兒曝手術狀況

身障婦不便入店 NET店員助試衣暖舉被推爆