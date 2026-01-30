言情小說番外篇／不認為言小已死 出版社栽培創作新血

新月出版社是台灣言情小說走向盛世的推手之一，發行人徐肖男（左）與執行長陳健真（右）不認為「言情小說已死」，近年來積極培養新血。

在台灣出版史上，言情小說曾寫下輝煌一頁，1995年成立的新月出版社是推手之一。面對去年二間同業相繼結束營業，「言情小說已死」的說法，發行人徐肖男與執行長陳健真並不贊同。

陳健真細說台灣言情小說脈絡，他認為台灣早期的小說市場深受香港作家如嚴沁影響，隨後瓊瑤、華嚴帶動本土風潮。徐肖男回憶，早期出版社以西洋羅曼史為主，直到萬盛、希代開始經營本土原創，才逐漸發展出結合日系純愛與西洋結構的台灣特有風格。

1990年至2010年是台灣言情小說的鼎盛期，全台約有20家出版社，陳健真表示單月總出版量最高曾突破400本，其中新月出版社約為50本。讀者群從小學生到50歲的熟女皆有，跨度極大。當時看完想寫的人也多，甚至出現年僅14歲的投稿者。

然因盜版衝擊，非法網站擷取內容賺取廣告費，傷害出版結構，也導致租書店倒閉。2001年開始的圖書分級爭議將言情小說標籤化，與情色畫上等號，重創形象，加上惡性競爭下內容日趨膚淺，使讀者流失更快。

面對接連而來的打擊與挑戰，新月出版社並未放棄，近年除了重塑品牌，將台灣言情小說推往泰國、俄羅斯等地，也舉辦文學獎、培育新血，希望喚回暫時離開的書迷，也想要吸引更多不同年齡層的讀者。陳健真認為時代會變，但愛情不會變，「任何文學加了愛情元素都可以更好閱讀，所以愛情的世界還是可以繼續經營。」

