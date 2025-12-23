言承旭凍齡沒有奇蹟！「肌情神顏」靠5招好習慣維持年輕體態





獲讚不老男神封號的「言承旭」，特別在2025年舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會獨唱環節，掛上流星項鍊，唱出〈我是真的真的很愛你〉致敬與大S（杉菜）主演《流星花園》的名場面，歌迷宛如穿越時光隧道，想起回憶殺青春時光，忍不住鼻酸。尤其言承旭台上壯碩胸肌與凍齡狀態模樣，令大家不敢相信他已經48+了，掀起大家關注「維持年輕體態的保養方式有哪些」，再度成為熱議話題。

粉絲狂讚言承旭「太肌情」

演出經典台劇《流星花園》的F4，自從2025年同框合體後，當中有著180公分修長身型的言承旭，不老體態再度獲讚「凍齡神顏」，肌肉甚至是大到襯衫會爆開的那種，性感爆棚！許多粉絲狂讚他「胸肌太誇張」、「完全看不出年紀」、「太肌情」，大家忍不住歪樓的同時，也很好奇男神究竟是如何保養的？

言承旭掛上流星項鍊，唱出〈我是真的真的很愛你〉致敬與大S（杉菜）主演《流星花園》的名場面。圖片來源：微博、小紅書

1. 有空就上健身房

言承旭熱愛運動，「肌情好身材」甚至一度登上熱搜，無論是「鍛鍊手臂」、「舉啞鈴」、「籃球」、「跑步」、「各種重訓」等，都成為他長年維持運動習慣的口袋項目。有空到健身房報的他，常常一待就是3小時以上。規律運動不僅助肌膚代謝與氣色提升，對於身體柔軟度和血液循環有幫助，也有助心情愉悅。此外，他曾在節目上分享健身後會用「筋膜槍」這款運動好物，透過高速震動的方式，舒緩緊繃肌肉、緩解疲勞酸痛，讓肌肉線條更加好看。

2. 自律飲食管控

對飲食控管本就自律的言承旭，在拍戲工作期間更是謹慎，少量多餐飲食且以水煮菜為主：

習慣攝取無調味營養餐： 以高纖維、高蛋白飲食提升飽足感，以低碳水飲食控糖：不讓高熱量醬料和發胖風險有機可趁。

減少攝取鹽分與糖分： 延緩肌膚老化（高糖會造成「糖化」，讓皮膚變黃、鬆弛、高油高鹽會造成浮腫、代謝下降）。

喝大量水和自製蔬果汁：以胡蘿蔔、甜菜根、芹菜、奇異果等富含抗氧化成分與維生素的蔬果打成蔬果汁，除了排毒養顏，也有助新陳代謝、改善膚況。

言承旭「肌情神顏」靠5招好習慣維持年輕體態。圖片來源：IG@jerry_yan_official、FB@言承旭Jerry

3. 充足睡眠是逆齡關鍵

除了規律運動、吃對的飲食，言承旭也很重視睡眠，盡量讓自己每天睡足7至9小時，對免疫力和情緒穩定同樣也有著一定的幫助。

4. 護膚保養不能少

言承旭是模特兒出身，深邃五官來自母親的泰雅族血統，演藝工作讓他對於臉部皮膚保養也很注重（中年男性並非皮膚油就不需保養品，肌慮出油常常是是因為缺水導致）。

言承旭除了日常清潔與保濕，以及選擇高效護膚產品，還會透過定期敷面膜和按摩，以及防曬等方式維持膚況（皮膚飽水有助減少細紋與暗沉），尤其他不菸不酒，避免肌膚與身體產生負擔，持續保持健康好氣色。

言承旭「肌情神顏」靠5招好習慣維持年輕體態。圖片來源：IG@jerry_yan_official、FB@言承旭Jerry

5. 照顧心靈健康

除了日常好習慣維持體態，言承旭對於外貌帥氣與美麗的定義，也有其獨道見解，他認為修養與自信也很重要，不追求醫美的他，以自然系方式努力身心健康，喜歡透過閱讀、聽音樂等舒壓，保持良好習慣正向生活，這些都是讓他擁抱少年感，獲封「不老男神」關鍵原因。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

