言承旭出席大S紀念雕像揭幕！踉蹌需仔仔攙扶 網心痛：道明寺跟花澤類來看你了

藝人大S（徐熙媛）逝世滿1周年之際，具俊曄親手為她設計的紀念雕像也於昨（2）日舉行揭幕儀式。現場許多藝人好友皆到現場追思，過去曾與大S一起演出《流星花園》的言承旭也被拍到紅著眼眶低調出席儀式。現場除了氣氛沉重之外，當天還飄著細雨，讓不少網友心痛表示：「像是道明寺來參加杉菜葬禮。」

過去曾與大S一起演出《流星花園》的言承旭也被拍到紅著眼眶低調出席揭幕儀式。（圖／翻攝微博）

在儀式進行的過程中，言承旭雖身穿全黑休閒服、戴著白色口罩且全程未發一語。不過他也似乎因為情緒激動，導致雙眼紅腫，連走路時也有些微踉蹌，離開時還需要仔仔在一旁攙扶著他。

言承旭與大S的緣分始於2001年合作的《流星花園》，當時2人在劇中飾演的道明寺與衫菜，至今仍讓網友們最難忘，而2人從戲裡到戲外的摯友，這份超過20年情誼也始終如一。

不少網友看到言承旭神情哀戚的模樣，紛紛在留言區不捨表示：「杉菜⋯花澤類跟道明寺都來看你了」、「想到演唱會言承旭看著望遠鏡若有所思的模樣...」、「就感覺很像道明寺跟花澤類一起守護那個對他們很重要的杉菜」、「謝謝花澤類跟道明寺⋯在25年後繼續守護著衫菜」。

