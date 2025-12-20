言承旭勾起大S回憶！掛流星項鍊全場哭了 想起當年「道明寺與杉菜」

記者鄭尹翔／台北報導

F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，昨（19日）晚攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦首場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。四面台設計搭配華麗舞台服裝與多首經典曲目輪番上陣，不僅喚醒粉絲青春記憶，也讓現場氣氛高潮不斷。

言承旭拿出流星項鍊高掛望遠鏡上，讓《流星花園》粉絲想起大S飾演的杉菜。（圖／翻攝自小紅書、微博）

F4成員言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信合體在上海舉辦演唱會。（圖／翻攝自小紅書、微博）

其中言承旭的獨唱橋段格外引發討論。他在演唱經典歌曲《我是真的真的很愛你》時，拿出象徵《流星花園》的流星項鍊，並將項鍊高掛在舞台望遠鏡上，瞬間讓無數粉絲聯想到已故藝人大S所飾演的「杉菜」。這一幕迅速在網路上瘋傳，相關話題流量突破3億次點閱，不少網友感性留言表示忍不住落淚，直呼「青春回來了」。

許多《流星花園》劇迷更感慨，這條流星項鍊正是當年劇中「道明寺」送給「杉菜」的重要象徵，如今再次出現在舞台上，也被視為言承旭對大S的深情致敬。有網友留言表示：「杉菜走了，道明寺的項鍊再也戴不到她身上，我們的青春也正式畫下句點。」

言承旭也在演唱會上公開感謝五月天阿信，直言「恆星之城」巡演能夠成行，全是因為阿信的全力促成。阿信則回應，言承旭、吳建豪與周渝民都是完美主義者，希望把最好的演出呈現給歌迷。演出尾聲，四人搭肩圍成一圈的畫面，更讓粉絲感動不已，成為當晚最難忘的瞬間之一。

