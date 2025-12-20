言承旭勾起大S回憶！掛流星項鍊全場哭了 想起當年「道明寺與杉菜」
記者鄭尹翔／台北報導
F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，昨（19日）晚攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦首場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。四面台設計搭配華麗舞台服裝與多首經典曲目輪番上陣，不僅喚醒粉絲青春記憶，也讓現場氣氛高潮不斷。
其中言承旭的獨唱橋段格外引發討論。他在演唱經典歌曲《我是真的真的很愛你》時，拿出象徵《流星花園》的流星項鍊，並將項鍊高掛在舞台望遠鏡上，瞬間讓無數粉絲聯想到已故藝人大S所飾演的「杉菜」。這一幕迅速在網路上瘋傳，相關話題流量突破3億次點閱，不少網友感性留言表示忍不住落淚，直呼「青春回來了」。
許多《流星花園》劇迷更感慨，這條流星項鍊正是當年劇中「道明寺」送給「杉菜」的重要象徵，如今再次出現在舞台上，也被視為言承旭對大S的深情致敬。有網友留言表示：「杉菜走了，道明寺的項鍊再也戴不到她身上，我們的青春也正式畫下句點。」
言承旭也在演唱會上公開感謝五月天阿信，直言「恆星之城」巡演能夠成行，全是因為阿信的全力促成。阿信則回應，言承旭、吳建豪與周渝民都是完美主義者，希望把最好的演出呈現給歌迷。演出尾聲，四人搭肩圍成一圈的畫面，更讓粉絲感動不已，成為當晚最難忘的瞬間之一。
更多三立新聞網報導
賴佩霞愛女喪夫後首露面！一家三口合體共渡難關 回到熟悉的台灣療傷
黑澀會美眉出櫃後被罵死GAY！高EQ回擊酸民 怒斥：清楚攻擊不只衝我來
國外人氣繪本翻譯身份曝光！竟是超大咖天后 瞞著老公偷偷進行工作
正妹大胃王遭詐騙！存款被挖空吃廚餘度日 苦攢萬元學費全變泡影
其他人也在看
吳建豪暴瘦到脫相？瘋傳急速瘦身鏟肉20公斤 演唱會露面秀身材全場震驚
F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民昨（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5
重現《流星花園》名場面！言承旭掛流星項鍊哽咽悼大S 逼哭全場
F4成員言承旭、周渝民、吳建豪聯手五月天主唱阿信，12/19-12/22一連四天在上海合體開唱，舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，首場在19日晚間登場。其中言承旭在個人SOLO橋段，重現《流星花園》送杉菜流星項鍊的經典場面，哽咽悼念大S，讓不少網友看到後紛紛感動落淚。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
阿信＋F3上海首唱！言承旭曬定情物悼大S 朱孝天回應超酸
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F♦FOREVER」昨(19日)起在19、20、21、22日在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，昨是F3加阿信一起登台的首場演唱會，給足粉絲驚喜感，其中言承旭SOLO部分，他還拿出在《流星花園》中送給「杉菜」大S的項鍊，掛在望遠鏡上，用過去戲劇中的細節悼念大S。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
除名F4演唱會 朱孝天看阿信花美男照片又槓上？仔仔哭爆
朱孝天前陣子透過影片表示自己是看新聞才知道「被除名」F4演唱會，但因他又提到拒絕了唱片公司3個要求後彼此斷了聯繫，因此不少網友覺得他的說法前後矛盾，近日他和老婆韓雯雯去尼泊爾旅行歸來，都有很多心靈收穫，不過昨（19日）晚有網友拿出阿信在演唱會上的花美男造型照片給他看，朱孝天的回應卻有點「酸溜溜」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
富邦美術館「步入永恆」特展（3） (圖)
富邦美術館24日將推出「步入永恆」特展，以雕塑為主題，匯聚近50件法國瑪格基金會的重要典藏，包括美國雕塑家亞歷山大．考爾德（Alexander Calder）作品。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
言承旭流星項鍊高掛望遠鏡全網想起「杉菜」哭了 追憶大S點閱量破3億次
F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，昨（19日）晚與五月天阿信聯手在上海梅賽德斯奔馳文化中心展開首場「F✦FOREVER恆星之城」，華麗的四面台，華麗的舞台服裝，還有一首接一首喚起回憶的歌曲，都讓粉絲看得過癮。而言承旭獨唱部分，拿出流星項鍊高掛望遠鏡上，更讓《流星花園》粉絲想起大S飾演的「杉菜」，話題流自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金宇彬、申敏兒今晚婚禮 「婚紗照公開」李光洙當主持人
金宇彬、申敏兒於20日舉辦婚禮，兩人11月公開喜訊，透露這段長跑10年愛情，將在12月開花結果。稍早，雙方經紀公司也透過社群，公開夫妻倆的婚紗照，只見他們在雪中漫步，回眸露出幸福神情、令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 2
2025十大娛樂新聞回顧》F4合體五月天 朱孝天缺席新巡演
「F4」言承旭、吳建豪、周渝民、朱孝天曾以《流星花園》紅遍全亞洲，今年7月在五月天「回到那一天」大巨蛋演唱會上驚喜合體擔任嘉賓，演唱經典歌曲〈流星雨〉造成轟動，更掀起滿滿回憶殺。不料就在粉絲期待F4風光復出展開巡演之際，朱孝天缺席了。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獻花不忘打廣告？手搖飲老闆哀悼「帶品牌飲料」官方回應了
社會中心／張予柔報導台北車站、中山商圈及誠品南西店日前發生隨機攻擊事件，造成4人（含凶嫌）死亡、11人受傷的重大傷亡，引發社會高度不安，也讓大眾運輸安全再度成為焦點。事件發生後，台北車站與中山商圈一帶陸續湧入民眾前往獻花、悼念，盼為逝者送上最後祝福。然而，哀悼現場卻意外掀起另一波爭議，有民眾發現，一名男子手提印有知名手搖飲品牌標誌的飲料袋與花束到場致意，畫面在社群曝光後，引發大量網友不滿，質疑哀悼行為已變質為行銷操作。對此，UG官方也在今（21）早發文回應。民視 ・ 4 小時前 ・ 1
全球航空史上最忙耶誕！3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條
全球航空業正迎來史上最繁忙的耶誕假期。航空數據平台OAG估計，12月15日至1月4日期間，全球前40大國家的航空旅客總量...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
蔡康永暴瘦現身！才為小S參加金鐘獎 曝她的粉絲驚人之舉
【緯來新聞網】蔡康永特地為「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展錄製語音導覽，昨（19日）出席開幕緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中科男發文「2小時隨機殺人」！警方上門逮人 下場慘了
中科男發文「2小時隨機殺人」！警方上門逮人 下場慘了EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 3
林心如這舉動踩雷 霍建華一句話露出毒舌功力
霍建華搭檔「女神」朱珠領銜主演的電視劇「他為什麼依然單身」，創下高話題，被評為近期少見「不爛尾」劇代表作，霍建華也憑藉「...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
臨危不亂！星巴克員工「火速關鐵門」獲表揚 網讚：救了好多人
即時中心／林韋慈報導27歲桃園通緝犯張文在台北捷運M7出口附近投擲煙霧彈並持刀攻擊，之後轉往中山站，在人來人往的誠品南西店隨機砍人後墜樓身亡，造成4死11傷。昨（19）日，有網友分享位於北捷台北車站M7出口（公園路側）的星巴克，在凶嫌經過店外開始攻擊時，第一時間拉下鐵捲門讓顧客待在店內安全躲避，獲得大批網友讚賞，認為決定放下鐵捲門的店員，比北捷人員還機警。民視 ・ 1 天前 ・ 3
孫儷甄嬛「15年戰袍」驚豔片場 娘娘極致節儉術曝：連身材都沒變過
在精品環繞、行頭日新月異的演藝圈中，金鷹獎視后孫儷簡直是一股清流。近日，她正投入新劇《執迷》的緊張拍攝中，卻意外因為一件「棕色羽絨外套」再度登上熱搜。這並非因為她穿了什麼當季高訂，而是眼尖的網友發現，這件設計獨特的羽絨衣竟然已經陪伴了孫儷長達15年。從當年爆紅的《甄嬛傳》到現在的新劇，這件「戰袍」不僅見證了她事業的巅峰，更展現了這位頂級女星令人讚嘆的自律與節儉生活觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
37歲銀行行員逛誠品南西4F遇襲亡 招魂儀式後3喇嘛到場
37歲王姓銀行行員，在誠品百貨南西店四樓逛街時，遭隨機攻擊，肝臟被刺傷破裂搶救不治，誠品也在今天(12/20)下午，進行招魂儀式，原本早上都還有民眾入內，拿前一晚沒辦法拿的行李箱，不過在招魂儀式後，連員工都不能進入，還有三名喇嘛搭電梯上樓。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
晚睡真的很傷身？9大「熬夜壞處」健康默默被掏空 第一名超有感
現代人生活步調快，工作及課業壓力大，熬夜幾乎成了「全民運動」。雖然偶爾晚睡追劇、加班、打遊戲看似無傷大雅，但習慣性熬夜帶來的負面影響其實比想像中更嚴重。社群輿情分析平台就追蹤近三個月網友熱議的九大「熬夜壞處」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
這些生活用品最好少碰！恐害人連罹兩癌、甲狀腺亢進 1種鍋子最常見
生活中充斥各種毒素，威脅我們健康！醫師分享，最近有兩名患者皆驗出體內PFAS濃度超標，而PFAS常見於不沾鍋塗層鐵氟龍，另外有些食品包裝袋、化妝品、清潔劑也有其蹤影。 病人連罹兩癌，檢查發現體內健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
明冬至變天轉雨！「連2波冷空氣南下」凍到年底 平地低溫下探13度
中央氣象署指出，今（20）日南方雲系北移，臺灣南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫陣雨。明日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北、東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話