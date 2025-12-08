言承旭只睡了三小時返台 張鈞甯、陳意涵自辦殺青酒

《時候 A Time》言承旭、陳意涵、張鈞甯自辦殺青酒。（圖／台北創造提供）

《時候 A Time》昨（7日）推出與「台灣啤酒」合作的暖心系衍生影片『是時候與自己聊聊了』的前導影片，影片中提出「如果有機會遇見年輕的自己，你會想跟他說什麼？」讓言承旭、陳意涵、張鈞甯和黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩共同傳遞令人深有共鳴的情感。

《時候 A Time》監製張鈞甯，提到前導影片的拍攝「那天晚上對我來說是個很神奇的存在，很像把當時三個人因為工作而錯過的殺青酒重新補回來，我們三個人大聊特聊，而且因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶」，被問到誰的酒膽最好？張鈞甯大笑說「我們其實應該要在當天一直不喊卡的情況下測一測，可以直接見真章」。

張鈞甯也分享對這次同框的另外三位年輕世代演員的印象，「黃旭熙LUCAS就是一個太帥，隨時美得像一張海報。林廷憶則是非常專業，對演出很投入。盧以恩個性有點靦腆，但在對戲的時候，彼此都能激發出很精彩的火花，尤其這次「孫潔篇」角色廣告，以恩的表現非常好，讓我很感動，所以自然而然也會有感動的表現出來」。

促成這次與「台灣啤酒」品牌聯名合作的《時候 A Time》監製張鈞甯，特別感謝「台灣菸酒湯期安董事長給予滿滿的信任和協助，以及合作多次廣告拍攝的Jeff導演，大家在很短的時間一再復盤文案」，她也非常感謝所有人的義氣相挺，「Jerry（言承旭）是只睡了三小時搭機返台，陳意涵更是什麼都沒問就答應了，大家都在很好的狀態內配合非常繁瑣的內容完成拍攝」。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

