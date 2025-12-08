言承旭只睡了三小時返台 張鈞甯、陳意涵自辦殺青酒
《時候 A Time》昨（7日）推出與「台灣啤酒」合作的暖心系衍生影片『是時候與自己聊聊了』的前導影片，影片中提出「如果有機會遇見年輕的自己，你會想跟他說什麼？」讓言承旭、陳意涵、張鈞甯和黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩共同傳遞令人深有共鳴的情感。
《時候 A Time》監製張鈞甯，提到前導影片的拍攝「那天晚上對我來說是個很神奇的存在，很像把當時三個人因為工作而錯過的殺青酒重新補回來，我們三個人大聊特聊，而且因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶」，被問到誰的酒膽最好？張鈞甯大笑說「我們其實應該要在當天一直不喊卡的情況下測一測，可以直接見真章」。
張鈞甯也分享對這次同框的另外三位年輕世代演員的印象，「黃旭熙LUCAS就是一個太帥，隨時美得像一張海報。林廷憶則是非常專業，對演出很投入。盧以恩個性有點靦腆，但在對戲的時候，彼此都能激發出很精彩的火花，尤其這次「孫潔篇」角色廣告，以恩的表現非常好，讓我很感動，所以自然而然也會有感動的表現出來」。
促成這次與「台灣啤酒」品牌聯名合作的《時候 A Time》監製張鈞甯，特別感謝「台灣菸酒湯期安董事長給予滿滿的信任和協助，以及合作多次廣告拍攝的Jeff導演，大家在很短的時間一再復盤文案」，她也非常感謝所有人的義氣相挺，「Jerry（言承旭）是只睡了三小時搭機返台，陳意涵更是什麼都沒問就答應了，大家都在很好的狀態內配合非常繁瑣的內容完成拍攝」。
◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。
看更多 CTWANT 文章
女走路怪異「下體鼓一包」 海關清查嚇壞：褲子藏2斤活蟲
李連杰親揭「回春」秘訣 駁換心傳聞：誰會去冒這個險？
深夜朝女友臉部潑滾水 恐怖情人嗆：就要讓妳毀容！下秒吐動機求原諒
其他人也在看
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 69
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 142
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 38
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 小時前 ・ 2
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 4 小時前 ・ 發起對話
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 58
楊奇煜正妹前妻昔氣到離家出走！新婚生第一胎險鬧離婚
男星楊奇煜自節目《模范棒棒堂》出道，橫跨歌手、演員、主持人領域，還在今年憑節目《來吧！哪裡怕》金鐘獎實境節目主持人獎，看起來家庭、事業兩得意。未料，他8日突宣布離婚，雖未說明感情破裂的原因，但曾在節目中透露夫妻倆吵架吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 29
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 1 天前 ・ 1
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 20
王一博0防護攀岩「突失手墜海」驚悚畫面全放送 節目組緊急回應了
中國28歲男星王一博擁有帥氣的外型，從最初以男團「UNIQ」身分出道，到近年接演戲劇，逐漸在演藝圈站穩地位。近日，王一博參加外景節目時，在「登頂或落海」挑戰中，徒手攀岩卻失手墜落，驚悚瞬間讓粉絲全都嚇壞。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」
影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，常拍影片分享財富心法與人生觀。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的親身經歷作為實例，再度引發外界關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
人氣網漫翻拍！19禁古裝劇《夜香》選角曝光：李敏鎬X文佳煐上演「偽骨科兄妹羅曼史」！《親愛的X》名導李應福執導新作
2025年即將結束，近期有不少新劇選角卡司曝光！在今(8)日根據韓媒報導指出，兩大男女神李敏鎬與文佳煐有望主演新劇《夜香》(暫譯)，不只演員卡司相當頂級，導演更由名導李應福執導！李應福先前執導《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列、《親愛的X》等熱門電視劇，下一部作品以古裝劇登場，可以說是演員與導演間的強強聯手！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前 ・ 1
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 31