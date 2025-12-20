言承旭唱到一半胸肌跳動！全場焦點都在這 粉絲側拍肌情影片全面外流

記者鄭尹翔／台北報導

由五月天阿信與 F3 成員周渝民、言承旭、吳建豪攜手打造的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，近日於上海梅賽德斯奔馳文化中心正式登場，一連四天四場演出掀起回憶殺。不過在第二場演出後，網路討論焦點意外集中在言承旭身上，尤其是他在舞台上展現的壯碩胸肌，更成為粉絲熱議話題。

言承旭在演唱會上大秀胸肌，意外成為粉絲注目的焦點。（圖／翻攝自小紅書）

演唱會進行期間，不少粉絲在側拍畫面中捕捉到言承旭隨著音樂演唱、律動時，結實胸肌線條明顯起伏，畫面在小紅書、微博等社群平台迅速瘋傳，引來大量留言直呼「胸肌太誇張」、「完全看不出年紀」，甚至形容現場氣氛「太肌情」，讓不少網友笑稱焦點完全被帶歪。

言承旭近年來持續維持良好體態，在此次巡演中不僅歌聲穩定，舞台魅力依舊，健身成果也意外成為討論亮點，讓粉絲再度感受到男神等級的存在感。即便在強烈舞台燈光下，身形線條仍相當明顯，性感指數破表。

除了言承旭之外，吳建豪的好身材同樣備受關注，平時就常在社群分享健身成果的他，這次在演唱會上展現結實手臂線條，二頭肌、三頭肌相當搶眼，讓不少粉絲直呼 F4 成員不只回憶滿滿，連體態管理都相當到位。

