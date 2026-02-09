言承旭突現身央視彩排春晚！多名「台灣藝人」也入列

娛樂中心／楊佩怡報導

49歲男星言承旭2000年起開始拍攝電視劇，從《麻辣鮮師》暴龍嶄露頭角，緊接著演出《流星花園》F4道明寺讓他在亞洲大暴紅，成為不少粉絲心中的最帥男神；2025年因F4合體，加上與阿信、周杰倫和出新曲，再創事業高峰。近日，言承旭被拍到出現在央視大樓，準備參加《2026年春節聯歡晚會》彩排，這將是時隔8年再度站上春晚舞台，引發網友熱議。





言承旭時隔8年突現身央視！49歲野生照曝光…名單驚見「這4名」台灣藝人

言承旭近日被拍到現身央視大樓進行春晚的彩排。（圖／翻攝自微博）

「道明寺」凍齡神顏再現，親民微笑戳中網友心

近日，有不少網友在微博上PO出言承旭的野生照，畫面中可見，言承旭保留了粉絲最熟悉的側分長髮造型，髮色呈自然的深棕色；即便在路人的側拍鏡頭下，他的五官依舊非常立體深邃。近50歲的他，皮膚狀態維持得極好，緊緻的下顎線與高挺的鼻樑，眉眼間依舊保有當年「道明寺」那種溫柔的風姿。

言承旭親切的向粉絲們揮手，凍齡神顏引發網友熱議。（圖／翻攝自微博）

其中幾張照片中，言承旭正親切地向周圍的粉絲或工作人員揮手致意，臉上帶著一絲靦腆但溫暖的微笑，狀態顯得非常放鬆且愉悅。畫面曝光後，引來大批網友留言表示「以為是18年春晚彩排的言承旭」、「謙遜有禮的樣子真的好戳人」、「不管是哪個時期都在發光的言承旭」、「從道明寺到春晚，經典永遠不會褪色」。

2026年央視春晚有不少台灣藝人會參加，包括言承旭、侯佩岑、歐陽娜娜、陳立農。（圖／翻攝自微博）

台灣藝人齊聚春晚「這4人」入列

此外，除了言承旭上2026年央視春晚外，還有不少熟面孔也將登上春晚，像是近年將重心轉往中國發展，曾參加過《乘風2025》的女星侯佩岑；藝人歐陽龍與傅娟的二女兒、大提琴家歐陽娜娜，以及過去曾在《偶像練習生》中以第2名出道的台灣男星陳立農。

原文出處：言承旭時隔8年突現身央視！49歲野生照曝光…名單驚見「這4名」台灣藝人

