言承旭突現身央視！遭直擊「參加春晚彩排」 多位台灣藝人也在名單內

言承旭去年在F4合體、並與五月天阿信同台的演唱會上再度展現舞台魅力，話題與人氣同步攀升，近期更被拍到現身央視大樓，參與《2026年春節聯歡晚會》彩排，消息曝光後立刻引發粉絲熱議。這也是言承旭時隔多年再度站上央視春晚舞台，再次成為關注焦點。

言承旭被目擊現身央視大樓，參加春晚活動彩排。（圖／翻攝自微博）

回顧過往，言承旭曾於2018年在央視春晚演出《龍的傳人》，2022年登上央視跨年晚會和伊麗媛合體演唱《山水相戀》，2024年則以《去有風的地方》和郁可唯亮相跨年舞台。多次登上大型官方舞台，也讓不少粉絲期待他今年的演出內容，不過相關節目細節目前仍屬最高機密。

言承旭被目擊現身央視大樓，參加春晚活動彩排。（圖／翻攝自微博）

除了言承旭之外，此次春晚彩排名單中，也可見多位台灣藝人的身影，包括主持人侯佩岑、大提琴家兼藝人歐陽娜娜，以及曾在《偶像練習生》中以第2名出道的陳立農，台灣藝人參與度同樣引發外界討論。

據了解，言承旭目前行程依舊滿檔，F4與阿信的巡演年後將持續進行，其中深圳站4場演出已全數秒殺，武漢站4場即將開賣，重慶站也預計年後開票。日前他與周渝民一同出席大S雕像揭幕儀式時，被拍到雙眼紅腫、情緒激動，甚至需要周渝民攙扶離場，也被外界形容相當重情重義。

言承旭現身春晚彩排的畫面曝光後，在中國社群平台掀起熱烈回響，不少網友直呼最期待的就是他的演出，有人形容他在現場被粉絲包圍、人氣依舊驚人，也有人感嘆「從道明寺一路走到春晚舞台，用狀態證明經典從未褪色」，紛紛表示已開始倒數除夕夜的正式演出。

